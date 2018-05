1 av 15 Hallgeir Vågenes

Thomas og Harald gråt på skjermen

Publisert: 11.05.18 17:20 Oppdatert: 11.05.18 20:19

FOLKETEATERET (VG) Thomas og Harald avsluttet sin aller siste «Senkveld»-sending med å takke alle samarbeidspartnere gjennom 15 år, crew, gjester, publikummere - og familiene.

Etter 15 år, 30 sesonger og 435 programmer setter Thomas og Harald punktum for «Senkveld» – i kveld. Innspillingen av «finalen» finner sted i Folketeateret i Oslo, nesten direkte. TV-seerne får ikke se sendingen før fra kl 22.15, men i virkeligheten spilles episoden inn fra kl 18.

VG-kommentator : Folkets helter

Det ble en svært følelsesladd avslutning på kveldens sending for Thomas og Harald.

– Vi har to fantastiske koner som har stått i dette sirkuset sammen med oss. Kjære Sølvi, kjære Anette, dette hadde aldri gått uten dere, sa de begge.

De takket også foreldre og barn, med en stadig mer ustø stemme.

Harald tok til tårene da han takket sønnen Ludvig.

– Min kjære lille gutt. Du skjønner ikke så mye akkurat nå, for du er ikke så gammel, men du gir meg en stolthet og glede hver dag som ikke går an å beskrive.

Følelsene tok aller mest overhånd da Harald og Thomas klemte og takket hverandre.

Da artist Odd Nordstoga inntok podiet for å synge låten «Bestevenn», la Thomas armen rundt Harald, og begges øyne flommet over av tårer.

Det var en svett, rørt og glad duo som møtte VG etter programslutt.

– Følelsene kommer litt sånn kontrollert, ler Thomas Numme.

– Ja, da vi skulle begynne å takke folk, da rablet det helt, forteller Harald Rønneberg.

Et stort knippe kjendiser var invitert til finalesendingen, og gjester i studio var popstjernen Maria Mena (32), NATO-sjef Jens Stoltenberg (59) og TV-kjendis Truls Svendsen (45).

Lene Marlin og Kåre Conradi kom sammen på den røde løperen, noe som ikke skjer så ofte, bekreftet de.

– Ja, det er sjeldent. Vi gjør det for Thomas og Harald. Hvis dette er en rar dag for oss, må den være helt «metal» for dem.

– Hvordan har dere to det?

– Vi har det veldig bra, smiler de.

– Det er vemodig og fint samtidig. Thomas og Harald har levert så til de grader i 15 år. Nå skal de endelig få gjøre nye ting. De er de fineste folka jeg vet om , og jeg har lært mye av dem, sier Truls Svendsen på vei inn til innspillingen til VG.

Dorthe Skappel kom sammen med sin yngste datter Marthe.

– En æra er over. Jeg synes det er trist, for de har vært med så lenge, sa Skappel til VG.

På spørsmål fra VG om hun snart dukker opp i «Skal vi danse» eller «Farmen kjendis», svarer hun smilende:

– Nå har jeg sagt nei så lenge, så jeg tror jeg får holde fast på det.

Harald Rønnebergs kone Sølvi forteller at de har gledet seg veldig til denne kvelden.

– Litt rart er det jo, men jeg tror det blir bra.

– Hvordan blir det å få så mye tid med ektemannen?

– Forhåpentligvis blir det veldig fint, ler hun.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen kom sammen med kona Tina.

– For oss er det en spesiell dag. Vi giftet oss jo på «Senkveld» i 2016. Kona mi visste det, jeg ble overrasket. Det er vemodig. Jeg kunne fulgt med på Thomas og Harald hele livet. De etterlater seg store sko å fylle.

Programleder Katrine Moholt, som kom sammen med ektemannen Snorre Harstad, synes også det er vemodig.

– Thomas og Harald har vært fredagskvelden i 15 år, men jeg unner dem litt fri nå. Varmere og mer inkluderende programledere skal man lete lenger etter.

Anne Rimmen og Ailo Gaup kom sammen på rød løper. Det er ikke så ofte de viser seg sammen, men i kveld har de fått barnevakt.

– Dette er nok vemodig for Thomas og Harald. Det er umulig for meg å sette meg inni deres situasjon, de har holdt på i 15 år, sier Anne Rimmen.

Motorcrosskjøreren Gaup, som har vært plaget med skader, forteller at formen er fin.

– Nå er jeg på mitt beste. Jeg skal opereres igjen om en uke, så jeg må benytte anledningen til å gå ut nå.

Jorunn Stiansen er også til stede for å få med seg det siste programmet av «Senkveld» med Thomas og Harald.

– En institusjon og en epoke er over, sier Stiansen til VG.

Eirin Bjerke (31) fra Ås har norgesrekord i å være Senkveld-publikummer. Hun har deltatt på 331 innspillinger. Hun er også på plass i kveld.

– Jeg håper å holde kontakten med dem. Det blir trist uten samværet med disse folkelige, rørende karene. Vi er blitt godt kjent!

Kun sykdom har gjort at hun ikke har vært på enda flere

– De er så omsorgsfulle, jordnære og snille. Hadde verden hatt flere mennesker som dem, ville alt vært bedre. De snur alltid det negative til noe positivt.

Thomas og Harald var rørt allerede da de ønsket publikum og seere velkommen. Programlederduoen åpnet kalaset med en duett, med mimrekavalkade på skjerm i bakgrunnen.

TV 2 har gitt media tillatelse til å referere fra innspillingen før programmet vises på TV senere i kveld.

Skryt fra Stoltenberg

Første gjest i sofaen var Jens Stoltenberg, en av Senkveld-duoens favorittgjester.

Stoltenberg skrøt av de to programlederne:

– De programmene dere lager, er fantastiske, sa han.

Han forklarte at det var mange som stilte spørsmål vet at han som statsminister i sin tid, valgte å bruke tid på et TV-show som dette. Men hans argument var at han måtte ta noen sjanser.

Stoltenberg gikk ikke inn på rød løper inn sammen med de andre gjestene.

Tidligere i dag ble det klart at Stoltenberg er invitert av president Donald Trump til Det hvite hus 17. mai. Likevel tar NATO-sjefen seg tid til å gjeste «Senkveld»-finalen.

Var vettskremt stuntreporter

Truls Svendsen har jobbet med «Senkveld»-gutta i flere perioder og har gode minner fra det. Han var derfor et naturlig innslag i sofaen.

– Du har vært viktig for Senkveld i årenes løp, sa Thomas.

– Slapp av, det har dere også, svarte Truls til latter fra programlederne og salen.

Truls forklarte hvor viktig det er å «klinke til og tørre» selv om man er redd for å gjøre nye ting. Selv var han vettskremt da han sa ja til å være humorstunt for «Senkveld» for mange år siden.

– Jeg er fortsatt redd når jeg skal gjøre nye ting, innrømmet han.

Thomas og Harald hevdet underveis i showet at de selv ikke vet om alt som skal skje senere i sendingen.

Gliste

Komiker John Brungot (41) hadde også æren av å gjeste «Senkveld»-finalen.

Brungot serverte et eget innslag: De største fordelene med å slutte med «Senkveld». Her fikk han hjelp av andre celebre personer. VG røper imidlertid ikke de angivelige fordelene før sendingen vises på TV.

Det var tydelig at dette innslaget var en overraskelse også for Thomas og Harald, som gliste godt.

– Vond anledning

Neste gjest var artisten Maria Mena. Hun åpnet med å si at dette er en litt vond anledning, siden det er siste program.

Hun forklarte at hun er mye tryggere som studiogjest nå enn da hun var fersk sanger.

– Det er som å komme hjem, sa hun.

Harald gikk ikke av veien for en aller siste gang å gjøre ting han ikke kan. Nå ville han uttrykke seg mer «fysisk», forklarte han - nemlig dans. Som om ikke hopp i Holmenkollen og piercing i tungen (som har har gjort før) ikke er fysisk nok.

Haralds dansenummer et et slags potpourri av alle øvelser han har testet seg i opp gjennom årene i «Harald gjør ting han ikke kan».

– Gleder oss til idemyldring

Etter sendingen fikk Thomas og Harald spørsmål fra VG om hva de tenker om all skryten de får av gjester og publikum:

– Vi har hatt lyst til å ha et hyggelig program der et skal være koselig å være gjest, og der du skal sette deg ned i sofaen og tenke at de gutta her vil at jeg skal komme best mulig ut av det. Det er veldig hyggelig at folk også har opplevd at det er sånn, sier Harald.

– Hvor lang pause skal dere ha før dere er tilbake på skjermen?

– Vi begynner å jobbe med en gang, men vi kommer kanskje ikke til å være på TV på en liten stund, sier Thomas.

– Vi har vel et behov for å være av skjermen litt, men vi gleder oss veldig til å begynne med idemyldringen, smiler Harald.

Fikk hederspris

Numme og Rønneberg, som for øvrig ble overrasket med hederspris under Gullruten forrige helg , har snakket med VG om at tårene kommer til å sitte løst i kveld .

Thomas og Harald : Farvel med gråten i halsen

Da de spilte inn den aller siste promoen, måtte det hele 18 tagninger til.

– Klumpen i halsen var så stor. Å skulle si til seerne at vi håper de blir med på moroa en aller siste gang, var vondt, forklarte Numme for halvannen uke siden.

De som tror at Thomas og Harald er forsynt med å være på TV, må tro om igjen. Duoen er allerede i gang med å planlegge nye TV-stunt . Hva de ender opp med, vet de ikke selv ennå. Men de vet at de skal gjøre det sammen.

Fra høsten er det Stian Blipp (28) og Helene Olafsen (28) som tar over «Senkveld»-stafettpinnen .

