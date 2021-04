HYTTEEIERE: Michael Angelo Justiniano (til høyre) vant «Sommerhytta» i 20018 og har siden leid den ut for en god penge. Konkurranses hytte bygde han med fetteren Christoffer Wiik som nå er kjøpt ut av prosjektet. Foto: Privat

«Sommerhytta»-premiere: Pusser opp for titalls millioner

TV2s «Sommerhytta» har vist seg å være god butikk både for hyttevinnerne og hytteutbyggerne eller grunneierne

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

I kveld ruller første del av «Sommerhytta»s femte sesong over TV2-skjermene.

I løpet av de fire første sesongene har 16 deltakerpar pusset opp hytter til en verdi av rundt 40 millioner kroner, selv om det kun er fire par (sesongvinnerne) som har fått beholde hytta.

Noen av vinnerne har også leid ut hyttene sine, som Michael Angelo Justiniano som vant i 2018 sammen med fetteren Christoffer Wiik.

– Hytta er i bruk hver eneste dag, også av meg selv. En hytte er jo til for å brukes, sier Justiniano til VG.

Ifølge Dine Penger hadde han i 2019 leieinntekter på rundt 250.000 kroner og satt igjen med 140.000 etter utgifter, felleskostnader og skatt.

– Hytta ligger på Airbnb og det er veldig stor interesse rundt den. Vi hadde også masse utenlandske leietakere før coronaen kom, men det har gått kjempefint etterpå også, forteller han.

Michael Angelo Justinianos hytte ligger i Lyseren strandpark i Ytre Enebakk, der også fjorårsvinnerne Øyunn Krogh og Levi Try ifølge Dagbladet har leid ut hytta for å dekke omkostningene ved å eie den.

– Vi har bidratt til å oppgradere hytta med blant annet varmepumpe, oppvaskmaskin, vaskemaskin, solcellepanel, boblebad og lerrett med projektor ettersom vi liker å se film, sier Justiniano og bruker «vi» selv om fetteren nå har solgt seg ut.

– Han syntes det var litt tidlig å overta noe sånt på grunn av kostnadene som følger med, så jeg kjøpte han ut på to betingelser; at banken sier ja til lån for å betale hans halvdel, og at han kommer ofte på besøk. Det første gikk i boks, det andre skorter det litt på... Men jeg sier fremdeles at det er vår hytte, sier han.

– Har du tilbrakt påsken på egen hytte?

– Nei, den var utleid til en annen familie. Vår kohort har vært på en familiehytte på Sjusjøen, sier den nybakte pappaen.

VANT: Levi Try og Øyunn Krogh er regjerende vinnere av TV2s «Sommerhytta. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Lyseren strandpark har brukt «Sommerhytta»-flittig i sine hytteprospekter, og har altså vært arena for to sesonger av programmet. Utbygger her er Merkantilbygg, og markedsdirektør konsern, Tom Myrseth, opplyser til VG at «taperhyttene» har blitt solgt for rundt 2,8 millioner kroner i snitt.

– De var 90 prosent klare, men vi gikk inn og rettet opp en del mangler selv, mens noen av kjøperne sikkert har gått inn og pusset opp noe eller malt i sine egne farger, sier Myrseth, som bekrefter den store interessen.

– Vi hadde ventelister og mange som ville kjøpe dem. De ble solgt med en gang. Vi har én av dem igjen, og den vil nok selges innen mai måned, mener han.

TV2 på sin side tjener ikke ekstra penger på «Sommerhytta» ved siden av reklamesalg i forbindelse med programmet.

– Hyttene blir lagt ut for salg av grunneier/hytteutbygger, og deltakerparene har da mulighet til å kjøpe dem til markedspris. Verken TV 2 eller produksjonsselskapet tjener noe på salget av hyttene. Prisen på hyttene varierer fra år til år, men har ligget på ca. 2,5-3,5 millioner kroner, opplyser pressesjef i TV2, Jan-Petter Dahl.

Heller ikke skatt trenger vinnerne å tenke på det første året.

– Det er skattefritak for premier i realityprogrammer der deltakerne ikke er kjent fra tidligere, så vinnerne i «Sommerhytta» må ikke skatte for premien, sier Dahl.

Årets sesong - den femte - er hentet fra Mjøsli i Stange kommune der tvillingsøstrene Trude og Trine, far og datter Kurt og Veronica, kjæresteparet Anna og Jone og venneparet Christine og Adrian skal kjempe om å vinne sin egen hytte.