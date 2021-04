PÅSKENS MEST SETTE: «Nedgravde hemmeligheter» med Nicola Walker og Sanjeev Bhaskar som Cassie og Sunny ble påskens mest sette TV-krim. Av totalt 804.000 seere var det hele Foto: ITV

Påskekrim: NRK slo knockout på TV 2

NRK slo TV 2 ned i støvlene i kampen om krimseerne i påsken. NRKs beste ble sett av 804.000 mens TV 2 klarte bare å samle 155.000 på sin mest sette påskrim. – Det er bare å gratulere NRK, sier TV 2-sjef.

Av Jørn Pettersen

– Seertallene for årets påskekrim på TV 2 er alt annet en kriminelt gode, så dette er vi ikke fornøyd med. Det er bare å gratulere NRK med å ha truffet blink med sine serier år, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl til VG.

– Påske er TV-høytid og påskekrimmen leverer. NRK har et godt grep om TV-påsken – de tradisjonsrike påskenøttene leverer også mange seere til kanalen, sier TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom til VG.

NRK EIER PÅSKEN: – Påske er TV-høytid og påskekrimmen leverer. Samtidig «eier» NRK til en viss grad TV-påsken, sierTV-sjef Marianne Massaui i MediaCom Foto: Monica Jenssen

Krim-påsken ble noe bortimot en parademarsj for NRK. Hør bare på disse seertallene som også inkluderer seing på NRK TV.

– «Nedgravde hemmeligheter» – totalt 804.000 i snitt pr. episode.

– «The Bay» – totalt 710.000 i snitt pr. episode.

– «Mordene i Pembrokeshire» totalt 666.000 pr. episode.

– Tallene viser at krim fortsatt er populært i påsken. Og så er de nok preget av at flere enn vanlig har tilbrakt påsken hjemme i år. Vi ser noe lavere tall enn i fjor, da det var hytteforbud. Men sammenligner vi med 2019, ligger årets tall et stykke foran, sier medieanalytiker Iacob Christian Prebensen i NRK til VG.

Han påpeker også at det er en generell trend at deler av dramakonsumet flyttes over til strømming i NRK TV.

– Det ser vi også i seertallene for påskekrimmen. Andelen som har strømmet seriene i år er dobbelt så stor som i 2019, sier Prebensen.

Mest strømmet av NRKs påskekrimmer er «Nedgravde hemmeligheter» som ble sett av 330.000 på NRK TV.

SLAKT: VGs anmelder slaktet TV 2s danske påskekrim «Sommerdahl-mordene» med Peter Mygind i hovedrollen: – Ufrivillig parodi på Danmark, aldrende menn og krim, slo vår anmelder fast og ga serien terningkast en. Foto: TV 2

For TV 2 vedkommende var det den danske serien «Sommerdahl-mordene» som var mest sett med totalt 155.000 seere. Kanalens andre påskekrim, «Bloodlands» er sett av 128.000 så langt.

– Over halvparten av TV-seerne i alderen 10 – 79 år har vært innom minst en av årets påskekrimmer. Flere av dem med solide seertall. Jeg tenker at det er godt for folkesjelen at vi noen ganger gjør det samme noenlunde samtidig og har noen felles referanserammer, sier Marianne Massaui.

Samtidig mener hun at det er ikke helt tilfeldig hvilke serien som blir mest sett.

– Det konsumeres mye TV-krim i påsken og jeg tror nok at mange leser anmeldelser av seriene før de setter seg ned og ser. Det er grunn til å tro at serien som får terningkast en, vil ha noe vanskeligere for å vinne kampen om seerne. Jeg ser ikke bort fra at det kan ha påvirket seertallene til en serie som «Sommerdahl-mordene» på TV 2.