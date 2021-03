OPPSTILT PROMOBILDE NUMMER 1: Hedvig Sophie Glestad, David Eriksen, Lucas Zedine Eriksen og Andrea Zedine Eriksen (fra venstre) i «Alle elsker David». Foto: Bjørn Wad/TV 2

TV-anmeldelse «Alle elsker David»: Alle og alle, fru Blom

En endeløs hjemme hos-reportasje hos en person du kanskje vet hvem er.

Av Morten Ståle Nilsen

«Alle elsker David»

Norsk realitydrama/dokusåpe i 12 deler

Premiere på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil mandag 8. mars

Med: David Eriksen, Hedvig Sophie Glestad, Lucas Zedine Eriksen, Andrea Zedine Eriksen

Vi begynner med en håndsopprekking. Hvor mange nordmenn- og kvinner vet hvem David Eriksen er? Enn si «elsker» ham?

Hmm. Kort recap:

Misjonærsønnen Eriksen debuterte i sin tid med gruppen I.C. Eyes, en post a-ha- og jappetidskvintett som satt få spor etter seg. På 1990-tallet slo han seg opp som en slags hjemlig Nille-utgave av den svenske hitmaskinen Max Martin.

I TV-sangkonkurransenes gullalder på 00-tallet lå Eriksen an til å bli en lokal variant av de internasjonale «American Idol»-sjefene Simon Fuller og Simon Cowell. Juryen er muligens ute på dette, men det spørs vel om han ikke ble slått på målstreken av såvel Jan Fredrik Karlsen som Gunnar Greve.

Men han sikret seg i alle fall Tone Damli Aaberge. Som er årsaken til at noen har hørt om David Eriksen, tross alt.

OPPSTILT PROMOBILDE NUMMER 2: David Eriksen i «Alle elsker David». Foto: Bjørn Wad/TV 2

Nå har TV 2 laget et realitydrama om manager- og popbransjebakmannen Eriksen, åpenbart etter mal av den svenske suksessen «Wahlgrens värld». Hvorfor? Det er fristende å tenke at produsentenes interesse ble vekket av to faktorer:

1. Han er manageren til den norske superstjernen Tone Damli Aaberge. 2. Han lever sammen med en kvinne, Hedvig Sophie Glestad, som målt i alder – 28 år da «Alle elsker David» ble innspilt i fjor – uten videre kunne vært søsteren til Eriksens datter fra et tidligere forhold, Andrea Zedine Eriksen (23).

«Alle elsker David» er svært, svært opptatt av dette siste poenget. Og det er forståelig det, all den tid det er det denne serien har. Det er nemlig ikke så mye annet dramatisk som skjer her. Det må det være lov å si.

OPPSTILT PROMOBILDE NUMMER 3: Hedvig Sophie Glestad og David Eriksen i «Alle elsker David». Foto: Bjørn Wad/TV 2

David fyller 53. Sønnen Lucas fyller 18. Hedvig, Lucas og Andrea forsøker alle å ta lappen. David og Hedvig drikker hvitvin i Grefsenkollen. David lager mat, trener og støvesuger. David og Tone er ute etter skalpen til en journalist i VG. David ergrer seg over Hedvigs online-shopping på Zalando. Kan hun ikke kjøpe noe dyrt i stedet?

Eriksen snakker mye om han jobber innmari hardt. Døgnet har 24 timer, og han sover i fem. Det «bobler» av «ting» hele tiden, hevdes det. Men «Alle elsker David» gir oss ikke noe effektivt innsyn i hvordan det hektiske livet i managementselskapet Eccentric People arter seg. Lunsjmøte på Bølgen og Moi på Frogner? Det er bedre enn å jobbe i kullgruvene, vil mange mene.

OPPSTILT PROMOBI ... NEI, SÅ SANNELIG: Dette er et VG-bilde av Tone Damli Aaberge. Foto: Mattis Sandblad

Et annet problem er at Eriksen ikke er videre slagkraftig i kjeftamentet. OK, familiesituasjonen hans er «utradisjonell», det skal gudene vite at vi får med oss. Men Eriksen har ikke så mye gøyalt eller interessant å si om saken – eller noen andre saker.

Det er påfallende hvor mye kjappere i replikken både Andrea og spesielt Tone Damli Aaberge er. «Alle elsker David» gnistrer til hver gang sistnevnte er på skjermen. En påminnelse om hvorfor det er hun som er stjerne – og ikke David Eriksen.

TILBAKE TIL HVERDAGEN MED OPPSTILT PROMOBILDE NUMMER 4: David Lucas Zedine Eriksen, Hedvig Sophie Glestad, David Eriksen og Andrea Zedine Eriksen (fra venstre) i «Alle elsker David» Foto: Bjørn Wad/TV 2

Det blir en god del wannabe-luksuspornografi (Eriksen kjører Porsche på Frogner, vroom vroom!) og mange klamme forsøk på å få provinsielle Oslo til å fremstå som showbiz-glamourens arnested. Det fungerer sånn passe, får man vel si.

Eriksen «kommer gjennom», som det heter på «Idol»-språket, som en ålreit kar, med en genuin interesse for populærkultur som i utgangspunktet er anrettet for folk som er 35-40 år yngre enn ham selv. En typisk pop-Peter Pan. Det finnes mange slike.

Det skal heller ikke underslås at denne typen triviell tapet-TV kan oppleves som behagelig – ja, beroligende. Det som skjer på skjermen er stort sett like begivenhetsløst som ens eget liv. Men det handler gudskjelov om noen andre. Og episodene er korte!

Men veldig medrivende? Det er serien om David Eriksen ikke.

Anmelderen har sett tre episoder