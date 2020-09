SNART «PRESIDENT»: Hils på Saturday Night Lives Joe Biden i høst – Jim Carrey! Foto: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jim Carrey blir Joe Biden

USAs mest berømte satireshow Saturday Night Live (SNL) har engasjert Jim Carrey til å spille president Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg.

Det melder flere amerikanske medier onsdag kveld, deriblant CNN.

Det kan borge for en del mer sprelske utfall enn demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, er kjent for, ettersom Carreys energi vanligvis er en helt annen. Det er SNLs produsenter i NBC som har tatt avgjørelsen om å hyre Jim Carrey. Carrey har ved flere anledninger de siste årene harselert over Donald Trump som president.

Når SNL returnerer den 3. oktober, i god tid før selve valget en drøy måned senere, skal Jim Carrey rive kjeft med skuespillerkollega Alec Baldwin som har gestaltet president Donald Trump helt siden forrige valgrunde i 2016.

Maya Rudolph har fått rollen som Joe Bidens visepresident, Kamala Harris.

Dette er sesong nummer 46 for Saturday Night Live, og i høstpremieren den 3. oktober vil det også være et begrenset antall publikum til stede igjen i salen, med strenge smitteverntiltak på plass. Det er første gang siden pandemien brøt ut i mars at showet sendes fra Studio 8H på Rockefeller Center i New York.

Her opptrer Carrey på showet i 2017:

Flere ulike skuespillere har spilt Joe Biden etter at han ble utnevnt til demokratenes presidentkandidat. I forrige sesong var det Woody Harrelson som hadde fått oppgaven. I et intervju med Vulture, som var de aller første med nyheten, sier showets produsent Lorne Michaels at de også fikk innspill fra Joe Biden-leiren om hvem som kunne passe.

– Så klart Woody, han gjorde en fantastisk jobb i det første showet i forrige sesong. Jason Sudeikis har også gjort det. Men det var mange faktorer som spilte inn på grunn av pandemien og karantenespørsmålet. Men jeg er virkelig henrykt over at Jim tok jobben, sier Michaels i intervjuet.

Publisert: 16.09.20 kl. 23:13

