Jon Almaas og søsteren snakker om tapet av broren

Jon Almaas (53) og søsteren Astrid Nylander Almaas (45) forteller hos Lindmo om hvordan det var å miste broren.

Broren Olav var bare 19 år da han gikk bort for 34 år siden. Jon Almaas var ett år yngre enn Olav.

Dette er tema da de to TV-kjendisene besøker Anne Lindmo (50) på NRK fredag kveld. Programmet er spilt inn tidligere i uken. Dagbladet omtalte saken først.

Jon Almaas, for tiden aktuell i «Alle mot alle» på TVNorge, forteller at han bekymret seg mye da han var yngre for hva som skulle skje med broren, som var født med mosaikk downs. Den tidligere «Nytt på nytt»-programlederen engstet seg for hvordan fremtiden skulle bli for storebroren.

– Ubehagelig

– Sånn sett var det en slags lettelse også da han døde, men det er også ubehagelig å snakke om og å ta til seg, men sånn var det jo, sier Almaas, som forklarer at broren fikk større utfordringer etter hvert som han ble eldre.

Ifølge Norsk Helseinformatikk kan mosaikkindivid oppstå ved manglende atskillelse av sammenhørende kromosomer under celledelingen.

SØSKEN: Astrid Nylander Almaas og Jon Almaas hos Lindmo. Foto: Julia Naglestad / NRK

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Jon Almaas.

Jon Almaas åpnet først opp om brorens bortgang da han gjestet Erik Follestads første episode av podkasten «Hvordan har du det, mann?».

– Han var jo utviklingshemmet, og da vi var barn, lekte vi jo greit sammen, men etter hvert som han ble større, ble det mer vrient. Og han fikk diverse vanskeligheter, og avstanden mellom oss økte. Han bodde deler av tiden på sånn skole; internatskoler og forskjellige. Da han døde var jeg på russetur, forteller Almaas i podkasten.

Søsteren Astrid, overlege og kjent fra NRK-serien «Hva feiler det deg?», var 11 år da broren døde.

– Det var en realisme som jeg ble bærende veldig på etterpå, men som ikke gjør at man ikke kan ha det like morsomt eller at livet ikke har like mye fantastisk å by på, sier hun hos Lindmo.

Jon Almaas beskriver broren som sterk, mens søsteren trekker frem at han var musikalsk og kreativ. Hun legger ikke skjul på at det også var mange vanskelige dager.

Også i «Hvordan har du det, mann?» utdyper Almaas hvordan han bekymret seg for broren:

– Jeg tenkte flere ganger «hvordan skal dette gå?». Han ble ganske stor og sterk og hadde noen litt aggressive trekk. Han var ikke lenger bare en litt artig og annerledes gutt. Han ble en mann. Og så ble han deprimert. Han gikk fra å være en litt artig fargeklatt, som spilte gitar, sang sanger og mye rart, til å bli en deprimert og mørk, svær fyr.

GJESTER: Astrid Nylander Almaas og Jon Almaas med anbefalt meteravstand til programleder Anne Lindmo. Foto: Julia Naglestad / NRK

Til Lindmo forteller Jon Almaas at han mener det er en berikelse å ha en i familien som har spesielle behov.

– Man er en erfaring rikere, som ikke alle har. Og det tar man jo med seg.

Astrid Nylander Almaas forklarer på sin side at hun lærte at døden er noe som plutselig kan ramme.

I VG-podkasten sier Almaas at det var veldig spesiell stemning hjemme etter brorens død.

– Alle går rundt med mørke ringer under øynene. Det er rar stemning. Sånn sett var det bra at vi var flere. Men man snakker jo ikke om følelser der og da. Da er det deilig å snakke om helt andre ting.

Jon Almaas og Astrid Nylander Almaas var også nylig på TV sammen i «Alle mot alle», der førstnevnte er programleder sammen med Henriette Steenstrup, mens søsteren var blant gjestene som konkurrerte i Quiz-showet.

