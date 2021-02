TV-FJES: Piers Morgan, her på British Academy Britannia Awards i Los Angeles i 2019. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Stor mobbeprotest mot Piers Morgan

Over 1000 britiske TV-medarbeidere har sendt et åpent brev til ITV, der de beskylder den kjente profilen for mobbing.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Piers Morgan er kjent for å slenge med leppa i den ene og andre retningen, enten det er mot kongelige, superstjerner eller den vanlige mannen i gata.

I forrige uke havnet «Good Morning Britain»-programlederen i «munnhuggeri» på Twitter med en frilanser han jobbet med tidligere, noe som har ført til oppstandelse internt i bransjen.

De nær 1200 som står bak protestbrevet til TV-kanalen ITV, uttrykker bekymring over måten en stor TV-personlighet som Morgan «målrettet angrep» mot en frilanser. Saken får omtale også i store amerikanske medier som Deadline og Variety.

– Lobotomert jordsvin

Bakgrunnen for konflikten er at en frilanser ved navn Adeel Amini la ut en post på Twitter der han skrev «Jeg skal pirke borti beistet», før han spurte andre frilansere om de ville takket nei til en jobb basert på det aktuelle TV-showets tidligere retning, programleder eller budskap.

Samtidig informerte han om at han tidligere hadde jobbet som frilanser på «Piers Morgan’s Life Stories», som researcher, men at han nå ville takket nei. Det fikk Morgan til å se rødt. Han svarte:

«Hi Adeel. Du tilbrakte nøyaktig to måneder på jobb i Life Stories i 2010, og basert på din CV, var DET høydepunktet i karrieren din. Så du trenger virkelig ikke å bekymre deg for om du får noen flere jobbtilbud fra meg. Jeg vil heller ansette et lobotomert jordsvin.»

Britiske Broadcast kunne kort etter melde at ITV ville ta opp saken opp med Morgan, noe som førte til enda en post fra programlederen, også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent».

«Ja, jeg snakker om den krenkende, hyklerske oppførselen til Adeel Amini med ITV».

Det skal ha vært dråpen som fikk begeret til å flyte over for bransjefolk, som formulerte det åpne brevet til ITV og kanalens toppsjefer Carolyn McCall og Kevin Lygo.

«Som frilaansere i TV-industrien, føler vi et ansvar for å ta avstand fra mobbing og trakassereing hvor enn vi støter på det, og det inkluderer TV-personligheter som altfor ofte slipper unna med uakseptabel oppførsel og krenkende adferd», heter det i brevet.

Morgan postet selv det åpne brevet mandag ettermiddag, men han omtaler saken som parodi og mener at det er han som er krenket, ikke frilanseren.

Ifølge Deadline svarer ITV mandag kveld med å si at de tar alle beskyldninger om mobbing og trakassering på største alvor, men siden den direkte saken ikke er knyttet til et show på kanalen, så kommer de ikke til å granske den.

«Vi har et uavhengig varslingsapparat som vi har nøye oppsyn med», skriver kanalsjefene og forsikrer at de har gode prosedyrer for å sikre rettighetene til både de faste ansatte og frilanserne.