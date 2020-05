NY JOBB: Nicolas Cage må nok forandre hårfarge når han skal fylle Joe Exotics sko. Foto: AP

Nicolas Cage skal spille Joe Exotic i ny «Tiger King»

Nicolas Cage (56) har fått hovedrollen i en ny TV-serie om Joseph Maldonado-Passage (57), kjent som Joe Exotic.

«Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)» har blitt en massiv hit på Netflix etter at dokumentarserien hadde premiere for noen uker siden.

Nå er det duket for enda en serie, men ikke dokumentar denne gangen, og ikke med den ekte Joe Exotic på skjermen.

I stedet skal det skrives et manus om den tidligere tigeroppdretterens elleville liv – med Nicolas Cage i sentrum. Det melder Variety.

Nicolas Cage gift i fire dager: Ville ha ekteskapet annullert

Hvilken tittel nye «Tiger King» får, er ennå ikke kjent, men manuset skal ha utgangspunkt i en artikkel i Texas Monthly – «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild», skrevet av Leif Reigstad.

Imagine Television Studios og CBS Television skal produsere den åtte episoder lange serien. CBS Studios skal allerede i juni i fjor ha sikret seg retten til å bruke den nevnte artikkelen. Dan Lagana skal både skrive manus og være sjefprodusent.

les også «Tiger King»-kjendis Carole Baskin rundlurt: Slik reagerer hun

Nicolas Cage har ikke så langt kommentert sitt nye oppdrag. Hollywood-stjernen er fra før kjent fra blant annet « Leaving Las Vegas», som han vant Oscar for. Blant andre meritter er «Adaption», «Moonstruck», «Con Air», «Gone in 60 seconds», «Ghost Rider», «Raising Arizona» og «Face/Off».

les også «Tiger King»-produsentens ville liv: Gisseldrama, rus og TV-galskap

Prosjektet er det andre i rekken til å presentere planer for en manusbasert serie. Kate McKinnon skal allerede før juli fjor ha blitt hyret til en annen serie. Men først ute var altså Netflix til å sikre seg dokuserien – som har tatt fem år å lage.

les også Norske Kim med i Tiger King-produksjonen: – Den villeste historien

Netflix-serien tar for seg temming og oppdrett av store kattedyr i Joe Exotics dyrepark, og dokumenterer mildt sagt rabalder og stridigheter i kulissene.

Sentral i dokumentarserien er også Joe Exotics erkerival Carole Baskin (58), dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue. Joe Exotic soner e 22 år lang fengselsstraff – dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe Baskin.

