SLEKTERS GANG: Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i sesong 6. Foto: HBO

«Game of Thrones»-forløper i 2022

HBO forventer at forløperserien «House of Dragons» kommer i 2022.

Den nye serien forteller historien om Targaryen-slekten og dens konger. Handlingen foregår 300 år før «Game of Thrones» starter, og har utgangspunkt i George R.R. Martins «Fire and Blood». Boken er planlagt i to deler, og den første ble utgitt i november 2018.

Da han ble spurt om planene for den varslede serien, sa HBO-programsjef Casey Bloys til Variety at hans mest kvalifiserte antagelse var at den kommer i 2022.

– De jobber med å bygge ut historien akkurat nå. Jeg vil tror vi får de den på skjermen i 2022.

Ryan Condal og R.R. Martin er serieskapere på det nye tilskuddet.

På Martins hjemmeside står det at «Fire and Blood» forteller hvordan Targaryen-slekten samlet de syv kongerikene under seg, og tar også med hvordan borgerkrigen nær veltet hele regimet.

Forfatteren understreker at boken ikke er en roman, men en oppdiktet historiebok.

Fans av bokserien venter fremdeles på den sjette boken i «A Song of Ice and Fire»-serien, «Winds of Winter». Martin jobber fremdeles på den og bok syv, «A Dream of Spring». Den femte boken, «A Dance with Dragons», kom i 2011.

