OKKULT NOK: Bertie Carvel (til venstre) og Rufus Sewell i TV 2s påskekrim «Agatha Christie: Den fjerde rytter». Foto: Jonny Birch / BBC / TV 2

TV-serieanmeldelse «Agatha Christie: Den fjerde rytter»: Traust og trivelig

Agatha Christie blir okkult i TV 2s påskekrim.

«Agatha Christie: Den fjerde rytter» («The Pale Horse»)

Britisk krimdrama i tre deler

På TV 2 Sumo og på TV 2 9. april kl. 21.40

Manus: Sarah Phelps, basert på Agatha Christies roman

Regi: Leonora Lonsdale

Med: Rufus Sewell, Kaya Scodelario, Georgina Campbell, Kathy Kiera Clarke m.fl.

Antikvitetshandleren Mark Easterbrook (Sewell) er en slange. Han glir gjennom livet i dyre dresser, han fester hardt, bryr seg lite og er utro.

De mange kvinnene han møter har en lei tendens til å miste livet. En dag dukker det opp en liste med en serie navn; den var gjemt i skoen til en nå avdød eldre kvinne. De fleste navnene på listen tilhører folk som allerede er døde. Eastbrooks navn står på listen.

Mark begynner å grave i mysteriet på egen hånd. Sporene leder blant annet til tre spåkoner på landsbygda, som traff Eastbrooks første kone, Delphine (Campbell), ikke lenge før hun og Mark giftet seg. Hun døde i et badekar kort tid etter.

HEKSENE I MUCH DEEPING: Rita Tushingham, Kathy Kierta Clarke og Sheila Atim (fra venstre) i «Den fjerde rytter». Foto: Jonny Birch / BBC / TV 2

Det hender at Mark har sin kone nummer to, Hermia (Scodelario), med til den lille landsbyen. (Som heter Much Deeping, sannsynligvis nokså megetsigende.) Hun er en frustrert husmor, og føler seg lite elsket og påaktet av sin mann.

Der beskuer de folkloristiske opptog og annen okkult uhygge i gatene. Du vet det er trøbbel på gang når briter på landsbygda ikler seg fuglehodemasker.

ER DET «THE WICKER MAN»? ER DET «MIDSOMMAR»?: Nei, det er «Agatha Christie: Den fjerde rytter» på TV 2. Foto: Ben Blackall / BBC / TV 2

Dette er den femte gangen den britiske manusforfatteren Sarah Phelps har tatt for seg en Agatha Christie-historie (denne stammer fra 1961, sent i krimdronningen karriere; serien utspiller seg i den samme tidsepoken).

Som vanlig tar hun seg relativt store friheter med originalen, i alle fall om man skal tro handlingssammendraget på Wikipedia: Hun hiver ut et par karakterer og hendelser, og stokker om på kronologien. Hun lar seg også friste til å modernisere materialet en smule. Det er et par «fucks» i dialogene som neppe var der i Christies roman.

IKKE SÅ KJÆRLIG AT DET GJØR NOE: Rufus Sewell og Kaya Scodelario i «Den fjerde rytter». Foto: James Pardon / BBC / TV 2

Christie holdt seg i det store og hele unna det overnaturlige i sitt forfatterskap. Men det spiller altså en rolle i «Den fjerde rytter» (hvor avgjørende den er, får du finne ut selv), i det som ellers er et smått Hitchcock-aktig «psykodrama» om sjalusi, utroskap, misogyni og manglende empati. Om enn svakere enn noe han Alfred ville satt navnet sitt på, selvsagt.

MANN MED DON DRAPER-HÅR I DRESS: Rufus Sewell i «The Pale Horse». Foto: Ben Blackall / BBC / TV 2

Stemningen er sånn passe guffen. Men tempoet er bedagelig, og skuespilleriet sånn passe: Bertie Carvel, som Zacariah Osborne, synes å tro at han spiller i en buskiskomedie. Og Sewell, som må bære serien, er ganske monoton i sin tolkning av en mann som på de fleste måter er et tomt skall med Don Draper-hår.

Men, men. Her sitter vi i april 2020, med mye tid til rådighet. Folk venter seg kanskje ikke mer enn et par-tre timers mild atspredelse av ein «påskekrim» i våre dager. Én ting er helt sikkert: Noe særlig mer enn det får du ikke av «Den fjerde rytter».

Publisert: 09.04.20 kl. 15:35

