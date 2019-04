Prinsesse Märtha Louise på innspillingen av «Skavlan» forrige uke. Foto: Johan Halsius, Skavlan/TV 2

Prinsesse Märtha Louise ut mot «Skavlan»: – Er dette greit?

Prinsessen (47) stiller spørsmål ved klippingen av intervjuet hun og turnépartneren Shaman Durek gjorde hos «Skavlan» i helgen.

Mindre enn 10 minutter siden







For to dager siden la prinsesse Märtha Louise ut et bilde på Instagram der hun hyller «the one and only» Fredrik Skavlan (52) etter sitt besøk på hans talkshow.

Natt til mandag hadde pipen fått en annen lyd.

«Se forskjellen på disse to klippene», skriver prinsessen på Instagram, der hun har lagt ut en video tatt med mobilen fra salen, og et klipp fra TV-programmet slik det ble sendt.

«Er det OK å klippe et nytt svar til et spørsmål, hvordan forholder vi oss til sannheten? Hva tenker dere? #ordermakt #sannhet»

For ordens skyld: Prinsessen skriver på engelsk, VG har oversatt.

les også Tidenes laveste seertall for Skavlan

Dette skjedde under innspillingen, ifølge klippet:

Fredrik Skavlan sier at de skal turnere i Danmark og Norge, men ikke Sverige. Til det svarer Shaman Durek at han skal gi ut bok og har det travelt, men at de kan dra til Sverige ved en senere anledning. Deretter følger Skavlan opp med et spørsmål om det svenske markedet er annerledes når det kommer til denne måten å tenke på. Til det svarer Durek først noe om at han har vært mye i Sverige og at det svenske markedet «trenger dette», før han sier:

– Jeg elsker svensker, men de er så nysgjerrige.

Deretter utdyper han med at de legger seg opp i for mye, og at janteloven står sterkt.

I den ferdige klippen av programmet har det blitt slik:

Fredrik Skavlan sier at de to skal på turné sammen. «Det er interessant, for dere gjør Norge og Danmark, men ikke Sverige», sier han så.

Deretter klippes det rett til svaret hvor Shaman Durek sier at han elsker svensker, men at de er så nysgjerrige, og fortsetter sine tanker rundt dette temaet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOM FRA USA: Shaman Durek på «Skavlan». Foto: Johan Halsius, Skavlan/TV 2

les også Prinsesse Märtha Louise om bruddet: – Det er en sorgprosess

En i kommentarfeltet spør om saken er aprilsnarr, og da svarer Märtha: «Dessverre ikke».

I mai skal prinsessen og samarbeidspartneren, den amerikanske sjamanen Shaman Durek (44), reise rundt i Norge og Danmark og holde kurs i selvrealisering. Dette snakket de om på «Skavlan».

les også Prinsesse Märtha Louise legger ned «engleskolen»

Daglig leder Marianne Torp Kierulf i Monkberry, som produserer «Skavlan», henviser til TV 2.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, sier «Skavlan» er et forhåndsinnspilt program, hvor alle intervjuer klippes ned ut fra tid og relevans i programmet. Dette er helt normal metode i TV og media for øvrig, understreker hun.

– Vi er veldig opptatt av at meningsinnholdet består i intervjuet, og at klippen ikke endrer intervjuobjektets svar. Meningsinnholdet mener jeg soleklart er med i dette intervjuet, sier Solbrække.

– Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek reagerer på klippingen. Hva tenker du om det?

– I redigeringen har vi ikke vurdert at det han sier, om at han skal gi ut bok, er mye opptatt og at de kan komme til Sverige på et senere tidspunkt, tilfører ytterligere informasjon til det han sier i programmet. Hvis han opplever at meningsinnholdet er endret, ved at vi har fjernet det første svaret hans, var ikke det vår intensjon.

– Men han mener vel det fremstår som svenskenes «nysgjerrighet» er årsaken til at de ikke drar?

– Meningen fra start var å snakke om hans opplevelser med svenskene. I den settingen vurderte vi at det han forklarer om at han er mye opptatt, ikke endrer meningsinnholdet, sier Solbrække.

– Men kan du forstå at de reagerer når det sammenstilles på den måten?

– Det kan jeg forstå. At han opplever det sånn må man bare respektere. I talkshow som dette må man ta noen valg, og jeg regner med han står for det han sier om svenskene. Det er mer interessant å høre om enn at han ikke har tid.

– Når du ser det i ettertid, synes du det var en riktig vurdering?

– Da jeg så det oppfattet jeg ikke intervjuet slik han gjør det. Men jeg respekterer definitivt at han opplever det sånn. Det er vanskelig å si noe om vurderingen som ble gjort der og da. De må ta noen valg om hva som er relevant for seeren.

– Men måtte dere klippe det på den måten?

– Han svarer i to omganger, hvor det første svaret er mer faktabasert. Vi ville videre til hans betraktninger om svenskene, som jeg antar han fortsatt står for, svarer Solbrække.

– Prinsessen og sjamanen stiller spørsmål ved om dere gjengir sannheten. Synes du dere gjør det?

– Hvis han står for den karakteristikken han gir, kan jeg ikke annet enn å se at vi publiserer det han har sagt. Det vi har utelatt er at han har mye å gjøre, blant annet fordi han gir ut bok, så han ikke prioriterer Sverige nå. Meningsinnholdet endrer seg ikke av den grunn, er min vurdering.

– På Instagram bruker Durek ord som «manipulering», «misbruk av makt», «skamfullt» og «mangel på integritet». Hva har du å si til det?

– Det har ikke vært vår mening og tanke verken å manipulere eller misbruke makt. Vi har vært opptatt av å gjengi hans meningsinnhold, som jeg antar han fortsatt står ved, og så har vi av tidshensyn utelatt det han sier om hvorfor han ikke er i Sverige.

les også Prinsesse Märtha Louise legger ned «engleskolen»

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med prinsesse Märtha. Hennes pressekontakt Carina Scheele Carlsen skriver i en SMS at «prinsessens post på Instagram fullt ut dekker hennes synspunkter».

«Takk, min kjære, for at du tar opp dette med meg», kommenterer Durek på hennes post.

Durek utdyper på sin Instagram.

«Jeg har fått mange reaksjoner fra folk som tror jeg ikke liker svensker. Som ikke er sant i det hele tatt. Jeg var superfornøyd med programmet helt til jeg så hvordan de klippet mine ord», skriver han.

Han reagerer også på at han ikke var med på promobildene, men på ett av bildene som er tilgjengeliggjort er han med.

«Skavlan» har brukt et bilde hvor han ikke er med til å promotere programmet i en post på Instagram, men har til også lagt ut en egen video-post hvor Durek snakker.

les også Nå synes Märtha Louise at hest er best igjen

«De tok mitt svar på ett spørsmål og byttet det til et annet for å få meg til ikke å fremstå i et godt lys. Enda mer skuffende er det at de klippet bort alle de nydelige tingene jeg sa om livet», skriver han.

Prinsessen har også svart på hans instagram-post:

«Jeg støtter deg virkelig på dette. Hvordan kan vi være trygge på virkelig å uttrykke oss selv hvis klippingen på TV kan bytte om på spørsmål og svar som de vil? Det er ikke OK», skriver hun.

les også SVT slår tilbake mot Skavlan-kritikken: – Det ville vært fullstendig idiotisk og veldig utrivelig

Märtha har nærmere 90.000 følgere på Instagram, mens Shaman Durek har 113.000.

Både under prinsessens og Shaman Durek poster strømmer det på med støtteerklæringer fra mennesker som reagerer på det som nå er kommet frem, og som skriver at de er glad for at prinsessen tar dette opp.

Publisert: 01.04.19 kl. 13:07