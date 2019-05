KLAR TALE: Asle Toje (innfelt bilde) sa tydelig fra hva han mente om kritikken av prinsesse Märtha da han torsdag gjestet «Debatten» på NRK. Bildet av Märtha og Durek Verrett er fra i forrige uke. Foto: Skjermdump fra NRK og Lise Åserud / NTB scanpix

Statsviter Asle Toje om Märtha-debatten: – Bare tull

I torsdagens «Debatten» på NRK mente flertallet av gjestene at prinsesse Märtha Louise må få være nettopp det – prinsesse.

Oppdatert nå nettopp







Programleder Fredrik Solvang startet programmet med å opplyse om at norske medier har skrevet over 1000 saker om prinsessen og hennes kjæreste, sjamanen Durek Verrett, siden de sto frem som kjærester for 11 dager siden.

les også Märtha bør snakke

Invitert til dagens debatt var tidligere sjefredaktør Ellen Arnstad, tidligere sivilombudsmann, høyesterettsadvokat Arne Fliflet, skuespiller og artist Mia Gundersen, statsviter og kommentator Asle Toje, Vidar Udjus – politisk redaktør i Fædrelandsvennen, og Roger Lundgren, sjefredaktør i svenske Kungliga Magasinet.

– Kjip debatt

Udjus gikk for en uke siden ut på lederplass i egen avis og mente at Märtha bør si fra seg prinsessetittelen. Det budskapet gjentok han i TV-debatten.

– Det beste for Märtha Louise og kongehuset er at hun sier fra seg eller blir fratatt tittelen. En kongelig tittel skal ikke brukes til å tjene penger på, uttalte avisredaktøren.

Asle Toje er kraftig uenig.

– Det er bare tull. Alle vet at Mãrtha er prinsesse. Selv min fire år gamle datter vet det. Märtha Louise har forelsket seg. Vi ser et menneske som har det godt med seg selv, hvorfor trenger vi denne kjipe debatten?

Toje uttalte at folket tvert imot bør vise barmhjertighet. Riktignok mener han at det finnes en grense for hva en prinsesse kan tillate seg, men at Märtha ikke er i nærheten av den grensen.

Det får han altså ikke Udjus med på.

– Grensen går ved prinsippet. Man kan ikke tjene penger på en kongelig tittel, svarte redaktøren.

les også Ari Behn: – Jeg ønsker dem all lykke og kjærlighet de kan få

Fra Märthas ståsted

Solvang hadde på forhånd satt tonen for debatten. Programlederen uttalte til VG tidligere på dagen at han ville ta debatten fra Märthas ståsted. På sin egen Instagram, under et ungdomsbilde av prinsessen, skrev Solvang torsdag formiddag et langt innlegg, der det blant annet står:

«Si at du var født inn i en spesiell familie, fikk kameraer oppi ansiktet fra første skoledag. Du mislikte hvert sekund, du var usikker, redd og utilpass. Du opplevde det samme hver bidige dag i oppveksten, at noen mente feilaktige og løgnaktige ting om deg som du aldri fikk korrigert».

(Artikkelen fortsetter under posten)

Også Arne Fliflet uttalte seg til Märthas fordel. Han antydet at det å ta fra prinsessen tittelen, ville være som et slag i luften, med tanke på at hun uansett er kongens datter.

– Hun er født som prinsesse, og hun er det fortsatt. Det er en del av hennes identitet, uttalte høyesterettsadvokaten, som mener det er naturlig at Märtha ønsker å benytte tittelen i sin næringsvirksomhet.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Ellen Arnstad berømmer Märtha for å være sterk. Hun mener likevel at hun bør si fra seg tittelen.

– Märtha bør turnere uten å bruke tittelen, sa Arnstad og påpekte at ved en eventuell USA-turné ville en prinsessetittel ha svært stor kommersiell verdi.

les også Dialogprest: – Märtha nærmest utsatt for kollektiv mobbekampanje

Mia Gundersen på sin side mener det er en gammelmodig holdning å kreve tittelen fjernet fra prinsessen.

– Hun har ikke gjort noe galt. Märtha står for gode verdier og viser en kvinnekraft som er en prinsesse verdig.

les også Prinsessen som gikk sin egen vei

Svenske Roger Lundgren tror at de fleste svensker synes at det prinsessen gjør, er kult.

– Og de synes det er fint at hun har funnet kjærligheten igjen. Märtha kommer alltid til å være prinsesse. Det er jo en del av hennes navn, sa bladredaktøren.

Under er eksempler på flere delte meninger:

Publisert: 23.05.19 kl. 22:30 Oppdatert: 23.05.19 kl. 23:20