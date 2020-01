REALITY-TV: Jon Almaas på premierefsten til «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» i Oslo søndag. Foto: Trond Solberg, VG

Jon Almaas om «71 grader nord»: – Selvfølgelig blir det dårlig stemning

Jon Almaas (52) får kjeft for å være «besserwisser» av rival. Seerne får også et sjeldent møte med TV-veteranens tårer.

Almaas er ikke den som frekventerer realityprogrammer, men han falt for fristelsen til å bli med i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

– Man får slite, og jeg liker å slite, sier han til VG på premierefesten i hovedstaden.

Den rutinerte programlederen forteller i første episode at han er ganske praktisk anlagt, men at han er veldig bevisst på at det ikke er Norges mest praktiske kjendis som skal kåres, men Norges tøffeste.

– Jeg må minne meg selv på det, sier 52-åringen – kjent fra blant annet «Nytt på Nytt», «Side om side» og «Praktisk info».

Almaas beskriver programmet som kranglefritt, men han får faktisk en passelig dose pepper fra tidligere ishockespiller og VGTV-profil Erik Follestad (30).

– Du forteller oss hva vi skal gjøre hele tiden. Hele tiden! hører man en oppgitt Follestad si til Almaas i premiereepisoden.

GIR JERNET: Jon Almaas sa ja til å bli med for å få oppleve turer han ellers ikke får. Foto: Skjermbilde/TVNorge

– Selvfølgelig blir det dårlig stemning i laget når man taper konkurranser, forklarer Almaas til VG.

– Erik Follestad har jo stor forbrenning, og jeg trodde han hadde såpass mye vett at han fikk i seg nok mat, Men det gjorde han ikke. Og når Erik går tom, så blir han sur. Det skjedde et par ganger i starten der at vi var litt uheldige med et par veivalg vi tok, eller som jeg tok. Kombinert med Follestads lave blodsukker, ble det ikke så bra.

Almaas trodde ikke selv at han var en bedreviter.

– Men jeg er i ferd med å innnse at jeg kanskje er det – at jeg har blitt det de siste årene. Jeg lekset nok litt opp, ja. Jeg er jo 15 år eldre enn noen av disse. Spørsmålet er om jeg har bedre løsninger. Jeg mener jo det. Men noe kan jeg, og andre ting kan jeg ikke, innrømmer TV-veteranen.

Almaas mener at mange av de andre ikke var særlig ivrige på å ta avgjørelser, og at han da tok affære. Iblant viste det seg imidlertid at Almaas hadde sett veldig feil på kartet.

– Men jeg er så gammel nå at det får jeg stå inne for.

TÅRER: Jon Almaas i et tårevått innslag som dukker opp senere i serien. Foto: Skjermbilde/TV 2

Almaas har normalt kontroll på følelsene. Senere i serien renner det imidlertid over for 52-åringen. Han forklarer til VG at han skulle ønske han var mer en åpen person, men at han har et skjold som går opp.

– Når det skjer noe, og det er naturlig at følelsene kommer frem, så er det en rasjonalitet som stenger for, og som sier at «nå trenger du ikke ta av her». Og så får ikke følelsene fritt utløp. Jeg styrer det ikke selv. Det handler ikke om å være tøff og ikke vise tårer. Jeg er bare mer rasjonell enn følelsesstyrt.

Den aktuelle scenen forklarer Almaas med at han var sliten, sulten og kald.

– Et øyeblikk fikk alle oppdemmede følelser utløp. Jeg tenkte at nå får jeg bare la det skje. Egentlig trodde jeg ikke at de filmet det, men jo, da.

Det verste var å være borte fra familien. Uansett hvor langt man kommer i konkurransen, så er man med i minst to uker.

– Så lenge har ikke jeg vært borte fra mine. Jeg savnet å ligge på sofaeen og ha datter, sønn, kone, hund og katt rundt meg, sier Almaas.

LAGKAMERATER: Jon Almaas og Melina Johnsen under en etappe i første episode. Foto: Skjermbilde/TVNorge

De øvrige deltagerne er kulekjører Hedvig Wessel, tidligere håndballspiller Mia Hundvin (42), fitnessmodell og influenser Maren Turmo (20), artist Pål «OnklP» Tøien (35), TV-kokk Lise Finckenhagen (43), artist og programleder Atle Pettersen (30), skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen (36) og realitykjendis Melina Johnsen (23).

Influenser Maren Turmo: – Jeg var helt knust. Jeg måtte komme meg bort

Maren Turmo, årets yngste deltager, gikk på en aldri så liten smell allerede i første episode, da hun brast i gråt før en tur i sjøfly.

OnklP og de andre lagkameratene gjorde sitt beste for å overbevise 20-åringen om hvor «fett det var», uten særlig hell.

– Jeg synes dette er helt jævlig, sa den livredde fitness-modellen.

Turmo forklarer til VG på premierefesten at hun satte pris på støtten fra de andre.

– Jeg har hatt ekstrem flyskrekk før, men det har egentlig gått helt over. Men da jeg så dette flyet, tenkte jeg at det var helt forferdelig. Det å bli puttet inn i et minifly oppå alle andre følelser jeg kjente på, gjorde at jeg reagerte sånn. Jeg var redd gjennom hele flyturen, forklarer influenseren.

PREMIEREFEST: Maren Turmo i Oslo søndag. Foto: Trond Solberg, VG

Opp gjennom årene har den ene kjendisen etter den andre gått ned for telling under innspillingen. TV-profil Phung Hang (38) besvimte, programleder Siri Kristiansen (41) trakk seg i redsel, mens komiker Tommy Steine (50) brøt sammen psykisk.

Tidligere kjendisvinnere av TVNorges store flaggskip, er Harald Martin Brattbakk (48), Pål Anders Ullevålseter (51), Didrik Solli-Tangen (32), Christer Basma (47), Olaf Tufte (43), Bjørn-Einar Romøren (38), Anders Jacobsen (34), Ole Martin Årst (45), Marthe Kristoffersen (30) og Thomas Alsgård (48).

ÅRETS HÅPEFULLE: Bak f.v.: Hedvig Wessel, Mia Hundvin, Maren Turmo, Pål Tøien alias OnklP, Lise Finckenhagen, Atle Pettersen. Foran f. v.: Øystein «Pølsa» Pettersen, Jon Almaas, Erik Follestad og Melina Johnsen. Foto: Matti Bernitz

Publisert: 12.01.20 kl. 21:21 Oppdatert: 12.01.20 kl. 21:33

