Amerikansk storavis lister norsk serie blant tiårets beste

New York Times har kåret dette tiårets 30 beste internasjonale TV-serier. På listen har den norske komiserien «Vikingane» fått plass.

– Det er litt voldsomt rett og slett. Dette var ikke noe vi tenkte noen gang skulle skje. Men det er utrolig gøy selvsagt.

Det sier Jonas Torgersen, som sammen med Jon Iver Helgaker har skapt serien.

Han forteller at han først så at noen la ut på Twitter at «Vikingane» hadde kommet med på den eksklusive listen. Da måtte han raskt inn på New York Times' nettside og sjekke om det faktisk var sant.

Godt selskap

Det var det. På 24. plass på listen over de beste TV-seriene skapt utenfor USA står «Norsemen», som er navnet på seriens engelsk versjon.

– Da var det full jubel. Det er en julepresang deluxe. Det er jo godt selskap vi er i.

«VIKINGANE»: Her er alle de viktigste karakterene fra serien samlet på ett brett. Foto: Glenn Meling/Finn Erik Johannessen

Blant de andre seriene på listen finnes for eksempel britiske «The Crown», svensk-danske «Broen» og franske «Byrået». Øverst på lista troner «Prisoners of War», den israelske serien amerikanske «Homeland» er inspirert av.

Om «Norsemen» skriver den amerikanske storavisen at serien handler om «en gjeng hysterisk morsomme og nevrotiske vikinger som klager på alt fra dietten, til akseptable sanitærforhold, til design på proteser på 800-tallet og deres komfortsone for plyndring og voldtekt med en uimotståelig norsk-engelsk aksent.», før de avslutter med:

– Det blir aldri gammelt.

VIKINGER: I forgrunnen fra venstre: Nils Jørgen Kaalstad, Kåre Conradi, Trond Fausa Aurvåg og Silje Torp Foto: NRK/Via film

New York Times har også listet opp en håndfull serier som ikke nådde opp på lista, men som likevel er verdt å sjekke ut. Her finner vi to norske serier, «Okkupert» og «Valkyrien».

Sesong 3 i februar

For Jonas Torgersen er det ekstra moro at «Vikingane» får denne anerkjennelsen akkurat nå.

– Det er jo lenge siden vi ga ut sesong 2, og en stund siden det var skriverier om serien. Etter sesong 1 var vi inne på listen til New York Times over beste serie det året, så det er moro at de fortsatt tenker på oss, sier han.

Og så er det selvsagt god reklame når sesong 3 nå er like rundt hjørnet. Det vil si, den norske versjonen er det. Den får premiere i februar. Foreløpig er det noe uklart når den engelske versjonen dukker opp på skjermer over hele verden.

– Vi driver og klipper den nå, men så tar det alltid mye tid med teksting til alle slags språk, så vi vet ikke når den blir tilgjengelig enda.

Sesong 0

Torgersen forteller at sesong 3 egentlig er en slags sesong 0. Den viser nemlig forhistorien til hva som skjedde før vikingene vi har blitt kjent med i de to første sesongene drog på tokt til England.

– Man får se hvordan Orm og Frøya ble et par, hvordan Varg ble ond og hvordan Rufus havnet i kloa på vikingene, forklarer serieskaperen.

Mens «Vikingane», den norske versjonen, blir vist på NRK, er det Netflix som har rettighetene til den engelskspråklige versjonen. I stedet for å sende med engelsk teksting, valgte skaperne her å spille inn alle scenene to ganger. En gang på norsk og en gang på engelsk.

