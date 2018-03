NY ROLLE: Skuespiller Tobias Menzies, til venstre i en av rollen han spiller i «Outlander», skal spille prins Philip - til høyre sammen med dronning Elizabeth på kroningsdagen i 1953. Foto: Ed Miller/AP/AFP

Han overtar rollen som prins Philip

Publisert: 29.03.18 07:33 Oppdatert: 29.03.18 09:06

Når sesong 3 av «The Crown» kommer, er det «Outlander»-stjernen Tobias Menzies som spiller prins Philip.

Ifølge Deadline har Menzies (44) sikret seg rollen i de to neste sesongene av Netflix ’ suksesserie «The Crown». Matt Smith (35) hadde rollen i de to første sesongene av serien, der Claire Foy spilte Elizabeth på hennes vei mot dronning.

Det har hele tiden vært klart at ulike skuespillere skal spille de kongelige, siden serien skal følge dem gjennom flere tiår. Innspillingen av sesong 3 starter i Storbritannia i sommer.

Menzies har foruten TV-serien «Outlander» vært å se som Edmure Tully i «Game of Thrones» og han spilte også Marcus Junius Brutus i «Rome». Han hadde også en rolle i miniserien «The Night Manager» som ble sendt som påskekrim i Norge.

Det er fra før av kjent at Olivia Colman skal spille dronningen i de to kommende sesongene. Hun er kjent fra blant annet «Broadchurch».

Nyhetene om at Menzies har fått rollen kommer etter spekulasjoner om Paul Bettany skulle spille prinsen. Han skal ha takket nei for to måneder siden, ifølge Vanity Fair .

