TV-anmeldelse «Innocent»: Grått og trått

Publisert: 29.03.18 21:18

Mann bedyrer sin uskyld. En nasjon TV-seere bryr seg bare sånn passe.

«Innocent»

Britisk miniserie i fire deler

TV 2 skjærtorsdag kl. 21.40 (episode 1 og 2) og langfredag 30 mars kl. 21.40 (episode 3 og 4), samt TV 2 Sumo

Regi: Richard Clark

Med: Lee Ingleby, Adrian Rawlins, Hermione Norris, Daniel Ryan m. fl.

3

Moderne, dyster og monokrom – les: skandinavisk – stemning i denne miniserien fra den forblåste britiske kysten.

Rommene er mørke, naturen fargeløs, for liksom å virkelig å gni inn at vi her har med en trist historie å gjøre.

Det har vi. David Collins (Ingleby) er blitt sluppet løs etter syv år i spjellet, dømt for drapet på sin kone – moren til de to barna hans. Han er fast bestemt på å bevise sin uskyld, og vi seere er sånn noenlunde sikre på at vi kan stole på at han snakker sant.

Politietterforskeren som får i oppdrag å gjenoppta saken, spilt av Angel Coulby, er ikke like overbevist. At hun er i et forhold med politimannen som i sin tid sendte Collins bak lås og slå, betyr nok sitt. Men hun finner snart ut – som oss – at det er mange som er verdt en mistanke eller to i miljøet rundt Collins.

Svigerinnen Alice (Norris) og hennes mann Rob (Rawlins), for eksempel – det barnløse ekteparet som har tatt vare på Collins’ barn, Jack og Rosie, mens han har vært borte – og er meget innstilte på å fortsette med det.

Eller hva med legen Tom Wilson (Elliot Cowan), som en gang var Collins’ venn? Han er en rundbrenner med sans for blondiner. Collins’ avdøde hustru var en slik.

Etterforskningsarbeidet – både da og nå – føles like tynt og tilfeldig som persontegningene i denne serien. Det er stort sett Ingleby som får noe å spille på, som faren som famlende prøver å gjenoppta kontakten med ungene sine.

Det er få grøss å hente i dette. Serien er samvittighetsfull, men bedagelig i tempoet og ikke særlig spennende. Likevel ikke det verste man kan se, om man på død og liv må, i det som har utviklet seg til å bli en av TV-bransjens svakeste sesonger: påsken.