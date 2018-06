TV-TEAM: John Goodman, Jayden Rey, Roseanne Barr og Sara Gilbert på førpremieren i Disney Studios i Los Angeles i mars i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

«Roseanne» kan få nytt liv – uten Roseanne

Publisert: 05.06.18 08:19

TV 2018-06-05T06:19:38Z

Kilder hevder at ABC likevel vil holde liv i TV-serien etter Twitter-skandalen, men med en annen skuespiller i sentrum.

En rekke medier, deriblant TMZ , siterer «insidere» i bransjen som hevder at Sarah Gilbert (43) kan komme til å ende opp som hovedrolleinnehaver i en ny runde med «Roseanne».

« Grønt lys kan bli gitt når som helst », skriver nettstedet, som er kjent for å være raskt ute med siste nytt om underholdningsindustrien.

Fått med deg ? Donald Trump ringte Roseanne Barr

Gilbert spiller rollen som Darlene, en av Roseannes døtre, samt at hun var medprodusent i oppfølgeren. 43-åringen figurerte også i originalserien «Roseanne», som gikk i ni sesonger fra 1988–1997 .

– Jeg står bak ABCs beslutning, sa en alvorspreget Gilbert i talkshowet «The Talk» på Entertainment Tonight mandag – vel å merke uten å snakke om en eventuell fortsettelse.

En uke er gått siden TV-giganten ABC valgte å sparke hovedrolleinnehaver Roseanne Barr (65) og skrinlegge hele nye «Roseanne» i kjølvannet av skuespillerens rasistiske Twitter-melding .

– Det har vært en veldig vanskelig uke, mange mennesker er blitt såret av hendelsen, men jeg vil si at vi er stolt over serien vi har laget. Serien har alltid handlet om mangfold, kjærlighet og inkludering. Det er trist å se den ende på denne måten, sa Gilbert i TV-intervjuet.

Hun uttrykte samtidig medfølelse med alle ansatte som har mistet jobben sin som følge av nedleggelsen.

Gilbert tvitret tidligere i uken at Barrs uttalelser er «avskyelige» og at de ikke gjenspeiler verdisynet til de øvrige ansatte tilknyttet komiserien.

« Jeg er mildt sagt skuffet over hennes handlinger », skrev Gilbert:

Nylanseringen av serien ble en seermagnet da den dukket opp på skjermen i USA for et par måneder siden, og ABC kunngjorde raskt at de ville gå for enda en sesong. De planene ble det altså bråstopp for i forrige uke.

Bakgrunn : Roseanne legger seg langflat og beklager

Nå kan imidlertid fansen ha nytt håp om en fortsettelse. John Goodman (65), som helt fra starten har fylt rollen som Roseannes ektemann, skal angivelig være interessert i å bli med videre. Han har så langt ikke uttalt seg offentlig om den plutselige nedturen.