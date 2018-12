DRAMA I KULISSENE: En av finalistene i høstens «Farmen» mener at juks har avgjort finalen av realityprogrammet. Foto: Espen Solli

«Farmen»-deltager ut mot TV 2: - Juks i finalen

Det har vært hektisk møtevirksomhet i TV 2 i kjølvannet av «Farmen»-finalen, som ble spilt inn i oktober. Taperen krever ny finale, og nekter å delta på søndagens finalefest i Oslo. TV 2 tilbakeviser beskyldningene.

Den avgjørende finaleuka av «Farmen» er godt i gang, og søndag er det klart for den store finalen. Men sjelden eller aldri har en finale vist seg å skape så mye turbulens og diskusjon i ettertid som tilfellet har vært i år.

VG var til stede på innspillingen av finalen og fikk se deler av dramaet på nært hold. Etter at avgjørelsen faller holder nemlig taperen seg til hodet, og stormer ut av TV-settet og opp til veien like ved finaleplassen. Dermed blir TV-produksjonen satt på vent i bortimot tre kvarter.

Avbrøt finalen

Etter hva VG kjenner til brukte både TV 2 og produksjonsselskapet Strix denne tiden til å forsøke å få overtalt den tapende finalisten til å komme tilbake til finaleplassen for å fullføre sluttscenene der vinneren blir hyllet.

Uten hell - taperen kom nemlig aldri tilbake på settet.

Finalen i «Farmen» avgjøres av ti oppgaver, både praktiske og teoretiske, og eventuelle tilleggsspørsmål dersom deltagerne står likt etter de ti oppgavene.

VG har fått informasjon om at taperen allerede før det niende spørsmålet skal ha avbrutt finalen, og bedt om å få snakke med produsenten for programmet. Her skal finalisten ha gitt uttrykk for at noe var alvorlig galt, og at motstanderen må ha fått servert spørsmålene i forkant av finaledagen - av utro tjenere i produksjonen.

Det bekrefter også deltageren selv til VG.

Påstandene skal ha blitt kontant avvist av produsenten, som på dette tidspunktet hevdet at det kun var programleder Gaute Grøtta Grav (39) og én annen som hadde kjennskap til finalespørsmålene. Dermed ble deltageren overtalt til å gå tilbake til finaleplassen og fullføre finalen.

Deltageren: – Opparbeidet et nært forhold

VG er også kjent med at taperen i ettertid hevder å ha fått bekreftet at det var flere i produksjonen som visste hvilke spørsmål som skulle bli stilt. Personen mener også at han/hun selv fikk vite tre av spørsmålene i forkant av en av flere som visste.

VG har valgt å anonymisere finalistene av hensyn til spenningen i programmet. Den tapende deltageren bekrefter imidlertid opplysningene VG sitter på.

– Jeg har ikke lyst til å uttale meg så mye om dette før etter finalen, men det stemmer at jeg har fått bekreftet at to personer i produksjonen fikk i oppgave å trykke opp finalespørsmålene. Disse to var tett på oss hele veien, også på finaledagen. Én av dem hadde underveis opparbeidet et nært forhold til den andre finalisten, forteller deltageren til VG.

– Må kjempe mot flere ledd

– På finaledagen ble jeg og den andre finalisten værende alene på gården. De to fra produksjonen som visste spørsmålene fløy fram og tilbake. Mens den andre finalisten var på synk-intervju fikk jeg vite ett finalespørsmål og temaet på to andre spørsmål av den ene i produksjonen. Etterpå var det min tur til å bli intervjuet, og det er i dette tidsrommet jeg er helt sikker på at den andre finalisten fikk vite spørsmålene.

– Hvordan kan du være så sikker på det?

– Først og fremst fordi det var i dette tidsrommet jeg fikk vite ett spørsmål og temaet for to andre spørsmål. Det styrker mistanken min. Finaledagen er en hektisk dag for produksjonen, og en dag de selv omtaler som den mest hektiske. Jeg er overbevist om at noe skjedde da den andre finalisten var alene igjen på gården med disse folkene i produksjonen.

– Det finnes ingen konkrete beviser her - hvorfor skal folk tro deg?

– Det får være opp til hver enkelt hva de skal tenke. Men for meg er det en håpløs situasjon når min finalemotstander ikke vil at dette skal komme ut. Det vil ikke TV 2 eller produksjonsselskapet Strix heller. Jeg må kjempe mot flere ledd som ikke vil at dette skal opp i dagen. Det ville vært helt greit om jeg hadde fått innsyn i hva som har foregått, eller om en tredje, uavhengig person, hadde sett på dette.

VG har vært i kontakt med flere deltagere som støtter påstandene fra den tapende finalisten. «Farmen»-vinneren har også flere støttespillere.

TV 2: – Vi har tatt dette på største alvor

VG har forelagt TV 2 utsagnene fra den tapende finalisten, og stilt kanalen flere spørsmål rundt gjennomføringen av finalen. Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, stiller seg uforstående til påstandene.

– Den tapende finalisten hevder at to konkrete personer i produksjonen fikk i oppgave å trykke opp finalespørsmålene. Medfører det riktighet?

– Nei, det er feil. Ingen av dem hadde dette som oppgave den dagen, sier Iversen, som ikke legger skjul på at kanalen i lang tid har vært fullt klar over misnøyen fra deltageren.

– Vi har tatt dette på største alvor og undersøkt påstandene nøye. Det er i vår interesse å være sikre på at finalen av «Farmen» gikk riktig for seg, og vi har derfor jobbet hardt med å komme til bunns i dette. Basert på de undersøkelsene og samtalene som ble foretatt ukene etter finalen, og ut fra de fakta vi sitter på nå, er det vår konklusjon at påstandene om finalejuks er grunnløse, mener han.

Og:

– Vi har ikke aktivt forsøkt å unndra dette offentlighet. Vi har hele tiden vært klar over at dette kom til å nå pressen.

– Først og fremst trist

Fra TV 2-hold er det konkludert med at de ikke finner bevis for at noe galt har skjedd.

– Når vi ser på tidslinjen for finaledagen, og kartlegger hvem som visste hva på hvilket tidspunkt, og hvem som har vært sammen med hvem når, så har det ikke vært noe tidspunkt der de to produksjonsmedarbeiderne har hatt mulighet til å overlevere spørsmål og svar til den ene finalisten.

– Hvordan stiller TV 2 seg til de øvrige påstandene fra den tapende finalisten?

– Vi synes først og fremst at det er trist. Dette har skapt en utrolig vanskelig situasjon for alle involverte, som er svært krevende. Det beklager vi sterkt. Vi forstår det kan være tungt å tape «Farmen» på målstreken, men vi er overrasket over reaksjonen i etterkant. Vi har jobbet med «Farmen» i 17 sesonger, og dette ligner ikke noe vi har opplevd tidligere, sier Iversen.

– Juks og fanteri

I dag er det full isfront mellom de to finalistene. Deltageren som føler seg snytt har gått hardt til verks, engasjert advokat, og har tatt et knallhardt oppgjør med TV 2. Dette har ført til hektisk møtevirksomhet i kanalen, og VG er kjent med at deltageren har vært i tre eller fire møter med TV 2 i etterkant. Deltageren hevder selv at han/hun forlot ett av møtene fordi han/hun mente kanalen allerede hadde bestemt seg for hva de mente.

Deltageren skal ha sendt en smørbrødliste med spørsmål til TV 2, og krevd at det avholdes en ny finale. Dette kravet har blitt kontant avvist av kanalen.

TV 2 har også hatt møter med flere av de andre deltagerne, og mener de har ettergått saken, ikke funnet noe galt og at de nå har lagt saken død.

Deltageren står imidlertid på sitt.

– Det som irriterer meg aller mest er at det jeg sa til produsenten før spørsmål ni viste seg å stemme. Hadde han da sagt til meg at de to andre i produksjonen visste hvilke spørsmål som ble stilt, ville jeg aldri gått ned igjen og fullført finalen.

– Hvor sikker er du på at det har foregått noe ulovlig her?

– Jeg er hundre prosent sikker på at dette er juks og fanteri. Og jo mer jeg tenker på det, jo mer sikker blir jeg, sier deltageren, som har gitt TV 2 beskjed om at han/hun ikke blir å se på den store finalefesten i Oslo førstkommende søndag.

– Vi og de andre deltagerne syntes det er synd at vedkommende ikke vil delta på festen, sier presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen.

VG har også vært i kontakt med «Farmen»-vinneren, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere saken.