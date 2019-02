Slik er planene for Marienlyst etter NRK

MARIENLYST (VG) NRK skal bort fra Marienlyst, og foreslår å bruke arealet til både boliger og næringsvirksomhet.

På en pressekonferanse torsdag la NRK , Plan- og bygningsetaten i Oslo og samfunnsplanleggerkonsulenter fra Civitas frem deres forslag til hva som skal skje på Marienlyst i Oslo når NRK flytter fra tomten.

I en tekst som kommunikasjonsavdelingen har publisert på NRKs nettsider i forkant av pressekonferansen står det at forslaget innebærer plass til 107.000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet.

– Bygget er gått ut på dato. Og så er det dyrt, og det er ikke ønskelig at lisensbetalerne betaler mer enn nødvendig. Vi trenger en kraftig fornyelse, sier Thor Gjermund Eriksen på pressekonferansen.

– Det store spørsmålet er hvor vi skal flytte. Det har kommet utrolig mange forslag, men vi har ennå ikke tatt stilling til det. Grunnen til det er at vi vil ha respekt for denne prosessen og fullføre den. Og så er det hyggelig å se at det er stor rift om å få oss til nabo. Og vi vil bli en god nabo, utdyper han.

Det er to ulike forslag som legges frem, ett hvor boliger utgjør omtrent 65 prosent av arealet og ett hvor boliger utgjør inntil 20 prosent.

Kringkastingshuset med Store studio er fredet av Riksantikvaren, og skal bevares. NRK går ikke spesifikt inn på hvilken type næringsvirksomhet man ser for seg i Kringkastingshuset, men nevner at hotell, bevertning, idrett og kultur kan huses i det fredede huset - i tillegg til boliger.

Dette er en av skissene som er laget i forbindelse med forslaget NRK nå kommer med. Store Studio er bygget med buet tak midt i bildet. Bildet er hentet fra NRKs nettsider. Foto: A-LAB / NRK

Kringkastingshuset ble påbegynt på Marienlyst allerede i 1938, og sto ferdig i 1950. I 1968 sto Fjernsynshuset ferdig, ifølge Wikipedia.

Byggene rundt skal ikke være høyere enn Kringkastingshuset, ifølge planen. Fjernsynshuset kan imidlertid rives, etter planen.

Nå har imidlertid NRKs styre vedtatt at NRK skal flytte. Planen er at salget av eiendommen på Marienlyst skal finansiere et nytt hovedkontor et annet sted i Oslo-området.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som er til stede på pressekonferansen, har tidligere uttalt at det koster for mye ressurser å holde til på Marienlyst, fordi bygningsmassen er gammel og arealet for stort.

Det som presenteres torsdag er et forslag som så skal ut på høring. Deretter kan området reguleres og planene tre i kraft.

Foreløpig er det ikke klart hvor NRK skal flytte.

