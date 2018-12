MÅ MØTE I RETTEN: Kevin Spacey må svare for anklager om seksuelt overgrep og legemsbeskadigelse etter nyttår. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Vil legge frem videobevis mot Spacey

TV 2018-12-27T14:41:53Z

Mannen som hevder Hollywood-stjernen angrep han i en bar i Massachussetts, skal ha filmet deler av hendelsen.

Publisert: 27.12.18 15:41 Oppdatert: 27.12.18 16:50

Den fallerte «House of Cards»-stjernen har bidratt til overskrifter igjen etter at det tidligere i julen ble kjent at han må møte i retten 7. januar, siktet for seksuelt overgrep og legemsbeskadigelse. Hendelsen det dreier seg om skal ha skjedd i 2016 i Nantucket, på østkysten utenfor Boston.

Bakgrunn : Kevin Spacey siktet for seksuelt overgrep - delte video

Like etter at nyheten ble kjent ble det delt en video hvor Spacey snakker for første gang siden overgrepsanklagene mot ham kom i 2017. Videoen har fått enormt med oppmerksomhet, fordi Spacey snakker i «rollen» som sin mest kjente rollefigur, Frank Underwood fra «House of Cards». Den merkelige videoen blir av mange tolket som en forsvarstale.

Nyhetsbyrået AFP skriver torsdag at den fornærmede fra hendelsen i 2016, William Little, filmet deler av det som skjedde. Han møtte Spacey i baren hvor han jobbet, og løy og sa han var 23 år for å kunne drikke med skuespilleren etter at han var ferdig på jobb. Spacey inviterte gutten med seg hjem, noe han skal ha avslått, men gutten ble værende i baren i håp om å få et bilde av seg selv med den kjente skuespilleren. Og det er da det angivelige overgrepet skal ha skjedd, skriver AFP som referer fra rettspapirene.

Spacey skal ha klådd på gutten nedentil, og deler av dette skal Little ha filmet, fordi kjæresten hans, som han kommunuserte med per telefon, ikke trodde noe på det. Little filmet og sendte kjæresten via snapchat. Politiet fikk videomaterialet og forsikret seg om at det faktisk var Spacey og den daværende 18-åringen som figurerer på den.