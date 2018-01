VENDER TILBAKE: Det vites ikke om Alyssa Milano, Shannen Doherty og Holly Marie Combs er involvert, men «Charmed» får et nytt forsøk. Foto: TV3

Ny runde med «Charmed»

Publisert: 26.01.18 05:53

TV 2018-01-26T04:53:09Z

Etter flere forsøk, har nå et TV-selskap i USA bestilt en ny versjon av 90-tallsserien «Charmed».

Serien om de tre heksene gikk på TV fra 1998 til 2006. I starten spilte Shannen Doherty, Holly Marie Combs og Alyssa Milano tre søstre med magiske krefter, mens Rose McGovan erstattet Doherty i 2001. I Norge ble serien vist på TV3.

Nå er det klart at selskaper CW har bestilt produksjon av en pilotepisode for en ny runde «Charmed», skriver Deadline.

Handlingen er lagt til nåtiden og er beskrevet slik:

«Denne friske, morsomme og feministiske gjenopplivningen av originalserien handler om tre søstre i en studentby som oppdager at de er hekser. De har nok å gjøre med å overvinne overnaturlige demoner, rive ned patriarkatet og å vedlikeholde familiebåndene.»

Det vites ikke hvem som skal spille rollene i den nye versjonen, men manuset er skrevet av Jessica O’Toole og Amy Rardin basert på en historie av «Jane the Virgin»-skaper Jennie Snyder Urman.

CW prøvde også å gjenopplive serien i høst, da de prøvde å få i gang en versjon der handlingen var lagt til 1973 og en ny heksetrio. Prosjektet ble skjøvet til denne sesongen, ifølge Deadline hovedsakelig fordi Urman var for opptatt med «Jane the Virgin».

Også CWs søsterselskap CBS har tidligere forsøkt å blåse liv i serien i 2013-2014, men da kom det ikke videre fra manusstadiet.

Originalserien ble produsert av Aron Spelling selskap Spelling TV og Paramount TV.

At det produseres en pilotepisode er imidlertid ingen garanti for at det blir bestilt en hel ny sesong, det gjenstår å se.