Politianmeldt etter grøtangrep på svenske «Farmen»

Publisert: 12.01.18 19:59

I den svenske versjonen av «Farmen» er nå en deltaker politianmeldt etter å ha kastet grøt i hodet på en annen deltaker.

I vårt naboland har TV4 fått dramatikk i form av grøtkasting på sin variant av realitykonkurransen «Farmen».

En deltaker ved navn Louise Olsson endte i torsdagens program med å kaste en neve grøt i bakhodet på Kirsi Pärssinen. Nå melder Aftonbladet at Olsson er politianmeldt.

– Det er uakseptabelt, sier Pärssinen til avisen.

Episoden skjedde da deltakerne satt rundt matbordet og spiste grøt til frokost og Pärssinen ville be bordbønn. Olsson har tidligere fortalt avisen at begeret rant over etter flere konflikter mellom de to.

I episoden kan man se Olsson gå mot kjøkkenet med en bolle grøt i hendene, snu når Pärssinen sier noe, ta en neve ned i grøten og slenge hånden mot meddeltakerens bakhode.

Pärssinen, som etter innspillingen har byttet navn til Siri Savelius, hevder at hun fremdeles har smerter etter angrepet og at hun har måttet gå til rehabilitering for muskelskade i nakken. Nå sier hun at hun har politianmeldt saken.

– Jeg kommer til å stå løpet ut, selvfølgelig. Før vi startet produksjonen måtte alle underskrive en kontrakt. Et av punktene var at vold ikke var tillatt. Svenske lover gjelder også på «Farmen», sier Savelius til Aftonbladet.

Hun presiserer at hun ønsker at saken skal gå til retten.

– Dette er jo et veldig alvorlig lovbrudd og jeg ble faktisk skadet. Det er ikke frisk oppførsel å slå en person når hun sitter og ber bordbønn om morgenen, sier hun.

Pressekontakt for svenske «Farmen», Anders Edholm, bekrefter at hendelsen er politianmeldt og sier produksjonen samarbeider med politiet i deres etterforskning. Han mener de ikke kunne forutsett hva Olsson ville foreta seg.

Olsson selv har tidligere sagt til Aftonbladet at hun ikke anser slaget som voldsomt. Hun har så langt ikke sett anmeldelsen.

– Det kjennes litt «sådär». Selv sier hun at hun har drevet med boksing og vært i en bilulykke. Det høres litt ut som en gammel skade jeg får skylden for. Jeg synes det var litt overdrevent å anmelde det, sier hun.

På spørsmål om hun angrer, sier Olsson:

– Nå i etterkant gjør jeg det. Men blir det noen anmeldelse burde jeg egentlig anmelde henne tilbake for psykisk mobbing. Ord skader mer enn slag, svarer den anmeldte deltakeren.

