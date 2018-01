TV-VETERAN: Arill Riise, her under et intervju med VG i fjor sommer. Foto: Vågenes, Hallgeir

Arill Riise kom hjem til rundstjålet leilighet

Publisert: 26.01.18 13:38

TV 2018-01-26T12:38:00Z

TV 2s nyhetsanker Arill Riise (59) gjorde en ubehagelig oppdagelse da han kom hjem fra jobb i Bergen torsdag kveld. Men saken ble løst i rekordfart.

Da Riise kom hjem, var det tydelig at tyver hadde vært på ferde. Borte var iPad, datamaskin, lesebrett, passet hans og en trillebag med klær. Også et adgangskort til Stortinget var forsvunnet.

Det var TV2.no som først omtalte saken.

– Det var selvsagt veldig ubehagelig. Alle som opplever at tyver har vært på ferde og rotet i private eiendeler, kjenner nok den følelsen, sier Riise til VG.

TV-profilen kontaktet politiet, som ga ham beskjed om å røre minst mulig for ikke å ødelegge spor. I løpet av kort tid var en patrulje hjemme hos Riise.

– Politiet kom kjapt, fordi de hadde kapasitet akkurat da. De var mer datakyndige enn meg og spurte om jeg hadde aktivert «Finn min iPhone». Det hadde jeg, og derfra skjedde ting raskt. Jeg har aldri hørt om maken, sier TV-kjendisen.

iPaden til Riise var nemlig koblet opp mot telefonen hans, og politiet kunne lokalisere hvilket leilighetsbygg lesebrettet nå befant seg i.

– Ved å aktivisere en alarm, kunne de gå etter lyden og finne akkurat den leiligheten tyvgodset var. Det førte dem til gamle kjenninger av politiet, sier Riise.

Etter kun én time og 16 minutter var alle tingene tilbake hos eieren, med unntak av noen klær.

– Men de kan erstattes. Jeg var mest opptatt av passet mitt og adgangskortet. Tyven prøvde å si til politiet at trillebagen var hans, noe som vanskelig kunne forklares da de fant mitt visittkort i bagen.

Riise er lettet for at politiet presiserte at de rykket ut fordi de hadde ledig kapasitet i forbindelse med et vaktskifte.

– Vanligvis har kanskje ikke politiet tid til å rykke ut på denne måten etter et innbrudd, og jeg vil jo ikke ha særbehandling kun fordi jeg er et kjent ansikt. Det var det heldigvis ikke snakk om, og det er jeg glad for. Men jeg vil rose dem for innsatsen. Jeg har aldri hørt om maken til kjapt løst sak, sier nyhetsankeret.

Det er første gang Riise opplever ubudne gjester i eget hjem.

– Jeg håper det blir siste, sier han.

Tre personer er pågrepet.

– De blir fulgt opp av seksjon for tyveri og skal i avhør, sier operasjonsleder Terje Magnussen til TV2.no .