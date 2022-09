HUSETS HERRE: Mads Hansen i «Forræder – iblant oss».

TV-anmeldelse «Forræder – iblant oss»: Diabolsk moro

Baksnakking, paranoia, manipulasjon, falskhet, løgn og bedrag. Klassisk fredagsunderholdning for hele familien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Forræder – iblant oss»

Norsk underholdningsprogram i 10 deler

Premiere på TV 2 og TV 2 Play fredag 9. september

Programleder: Mads Hansen

Med: Anne B. Ragde, Jørn Lier Horst, Cathrine Fossum, Cengiz Al m.fl.

20 kjendiser ankommer et gods i Stavanger. Programleder Mads Hansen ønsker dem velkommen. De skal spille et spill, en «psykologisk selskapslek», som har mye til felles med videospillet «Among Us» (og litt med «Muldvarpen»).

17 spillere forblir «lojale». Men tre av de 20 får tilbud om å bli «forrædere». Femtekolonnistene oppnår visse fordeler som følge av sviket. De kan i noen grad styre spillets gang, og får anledning til å fraternisere og diskutere seg imellom. Men de lever farlig. De lojales viktigste oppgave er å røyke dem ut og sende dem hjem.

KVANITET: Mads Hansen, helt til høyre, blant forrædere og lojale i «Forræder – iblant oss».

Hvilke 20 kjendiser? Vi får vel presentere dem, alle som én.

De er forfattere (Anne B. Ragde, Jørn Lier Horst) og journalister (Cathrine Fossum). De er influencere (Kristin Gjelsvik), radioverter (Kim Dahl), programledere og «TV-personligheter» (Katarina Flatland, Hallvard Flatland, Tonje Frigstad) og musikk-mangtsyslere (Christer Falck). Tre av dem er nåværende eller tidligere idrettsutøvere (Magnus Midtbø, Emil Iversen, Karina Hollekim).

Mange av dem er skuespillere og/eller komikere (Cengiz Al, Erlend Mørch, Hina Zaidi, Sandra Spjelkavik, Arman Surizehi), samt gamere og «youtubere»: Sander «Randulle» Dale, Jonas Lihaug, Christopher Robin Omdahl). Det skulle være alle.

SPILLERNE, VED FIRE AV DEM: Sander Dale, Halvard Flatland, Katarina Flatland og Christer Falck i «Forræder –iblant oss».

Undertegnede kan selvsagt ikke si noe om hvem som ender opp med hvilke roller i spillet. Men jeg tillater meg å avsløre at den mangeårige «riksklysa» Christer Falck ikke blir forræder. Det ville vært for selvfølgelig.

På dagtid deles spillerne inn i grupper, og blir bedt om å løse eller gjennomføre oppgaver. Disse har gjerne et morbid preg (holde tale i «bisettelsen» til en spiller som er blitt sendt hjem, la seg begrave levende). Korpsånden deres blir satt på prøve: Vil de redde sitt eget skinn eller opptjene sølvbarrer til premiepotten?

Om kveldene går spillerne rundt i huset og skuler mistenksomt mot hverandre, før de møtes rundt et stort bord for å avgjøre hvem som skal siktes for forræderi – og med det bli sendt hjem.

FORRÆDERSK FORVIRRING: Jørn Lier Horst og Anne B. Ragde (foran) i «Forræder – iblant oss».

Om natten møtes de tre forræderne, kledd i skumle munkekapper, over levende lys for å konspirere og diskutere strategien videre. Også de skal eliminere en spiller. En som lukter lunta, eller en de kan kvitte seg med for å skape forvirring. Vedkommende bare forsvinner i nattens mulm og mørke, og kommer ikke ned til frokost neste dag.

Dette kan vi lære i løpet av de tre første episodene av «Forræder – iblant oss» (som er de VG har fått se):

Magefølelse og intuisjon er oppskrytt. Vi jager i flokk når blodtåka blir tjukk. Vi er dårligere til å avsløre løgnere enn vi tror. Vi tar feil valg, og det raskt, når det gjelder som mest. Anne B. Ragde stoler ikke på noen, og skifter mening veldig ofte.

DE SER JO SÅ USKYLDIGE UT: Tonje Frigstad (til venstre) og Sandra Spjelkavik i «Forræder – iblant oss».

Gøy program? Ja, det må jeg si. Endog ganske interessant. Litt strategispill, litt konkurranse-reality á la «Big Brother» og litt et Agatha Christie-aktig «det lukkede roms mysterium». Godt klippet, bra dynamikk blant deltakerne, både spennende og en smule ubehagelig.