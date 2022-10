TV-FJES: Katarina Flatland.

Katarina Flatland har blitt tobarnsmor

Katarina Flatland og ektemannen har fått enda en sønn.

TV-kjendis Katarina Flatland (33) og Harald Dobloug (33) er blitt tobarnsforeldre – og to år gamle Bernard er blitt storebror.

Det bekrefter Flatland på sin Instagram-konto.

– Velkommen til verden og familien, lille Bastian. Mamma, pappa og storebror sprekker av stolthet, og er hodestups forelsket i deg allerede, skriver hun.

Det har vært kjent at paret ventet en gutt. Allerede i juni røpet Flatland – inntil nylig aktuell i realityserien «Forræder» på TV 2 – at det var en liten «lillebror» i magen.

7. september skrev den høygravide programlederen og nyutdannede legen på Instagram at det var på tide å pakke fødebagen for henne og «lillegutt».

«Takk til alle dere som delte tips til pakking av fødebagen! Som sagt rakk jeg aldri det før første fødsel plutselig skjedde, men NÅ er bagen pakket – med god hjelp av dere følgere», opplyste hun.

Samtidig la hun ut en video som viste magen:

Den nybakte tobarnsmoren har jevnlig lagt ut informasjon om gravid-tilværelsen – som har bydd på både morgenkvalme og bekkenløsning.

I midten av august skrev 33-åringen at forrige svangerskap endte med en veldig fin fødselsopplevelse, «til tross for at vannet gikk spontant og ganske overraskende fem uker før termin».

«Føler derfor jeg mentalt forbereder meg mer denne gangen på at det plutselig kan skje», skrev hun.

EKTEPAR: Harald Dobloug og Katarina Flatland, her på en ELLE-fest i Oslo for noen år siden.

Dobloug og Flatland ble kjærester i 2011 og giftet seg i 2018. Drøyt to år senere ble de foreldre for første gang.

Paret har en felles podkast med tittelen «Åpen Journal med Katarina og Harald».

Familieforøkelsen betyr også at TV-veteranen Hallvard Flatland (65) har fått enda et barnebarn.

