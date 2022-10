OVERRASKELSE: Det var ikke en menneskelig kjendis, men den fiktive Barne-TV-karakteren Fantorangen som ble avslørt bak kostymet til Snøroboten. Til høyre programleder Silje Nordnes.

Seerfall for «Maskorama» og «Skal vi danse»

Både «Maskorama» og «Skal vi danse» mistet seere lørdag sammenlignet med uken før.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det vakte oppsikt at det var Fantorangen fra Barne-TV som skjulte seg bak masken til Snøroboten som måtte forlate «Maskorama» på lørdag. Det var det 908.000 som fikk med seg i løpet av helgen. En seernedgang på over hundre tusen i forhold til første program.

Samtidig mistet TV 2 45.000 seere på «Skal vi danse» sammenlignet med uken før – og endte opp med totalt 491.000 seere denne lørdagen.

Det viser seertallene fra NRK og TV 2.

Sesongpremieren for «Maskorama» forrige lørdag ble sett av 1.016.000 seere. Dermed opplever NRK en seernedgang på over hundre tusen seere i forhold til uken før.

– Å klare å nå over 900.000 seere med Maskorama, er vi veldig fornøyd med. Det viser at de aller fleste har valgt å bli med videre fra premieren, og det tar vi som et kjempekompliment. I helgens episode stiger seertallene jevnt utover sendingen, noe som også er et godt tegn, sier Jan Egil Ådland, prosjektredaktør for Maskorama i en kommentar mandag.

At det var Fantorangen og ikke en «vanlig» kjendis som skjulte seg bak masken til Snøroboten, utløste mange reaksjoner blant TV-seerne lørdag kveld.

Men Ådland, bedyret i en e-post til VG søndag at NRK har fått flest reaksjoner i hyggelig retning.

– Reaksjonene har vært overveldende positive. I går var det barna som var de beste detektivene, og vi er ekstremt fornøyd med at Fantorangen ville være med på «Maskorama», fremholdt Ådland.

For det er mange barn som ser på «Maskorama». Seertall VG publiserte lørdag viser at «Maskorama» faktisk er NRKs mest sette «barneprogram». Over 90.000 barn i alderen 2 til 11 år hadde på det tidspunktet sett sesongpremieren på «Maskorama».

– Godt fremført, men tror de fleste kan komme på 2–3000 Disneylåter som passer bedre som maskebasert underholdning enn dette, skrev VGs anmelder om Snørobotens fremføring av sin sang under sendingen på lørdag – og endte opp på terningkast tre.