Filmanmeldelse «Blonde»: Sadistisk og smakløs

Det har ikke vært mangel på fortellinger om hvor grusomt det er å være berømt de siste årene. Britney Spears- og prinsesse Diana-industriene har jobbet overtid. Den britiske dokumentaristen Asif Kapadias arkiv-dypdykk har vært noen av de mest intelligente og penetrerende.

«Blonde» er en hybrid. En «fiktiv biografi» om Marilyn Monroe, basert på Joyce Carol Oates’ roman med samme navn fra 2000. Australske Andrew Dominiks film er utvilsomt den mest eksplisitte og overtydelige fame is hell-studien til dato.

Hensikten har trolig vært å ta det definitive post-#metoo/Harvey Weinstein-oppgjøret med «drømmefabrikken» Hollywood. I mine øyne er «Blonde» blitt et stykke spekulativ, sadistisk fan fiction i stedet.

ALKOHOLISERT, SUICIDAL, INSTITUSJONALISERT: Julianne Nicholson som Marilyn Monroes mor i «Blonde».

Det begynner dårlig, og skal bli verre. Lille Norma Jeane vokser opp med en alkoholisert, suicidal og straks institusjonalisert mor, og drømmer natt og dag om en far hun aldri skal få vite hvem er (det er ikke grenser for hvor mye Dominik psykoanalyserer Monroe i lys av dette siste).

På 1950-tallet blir kvinnen som nå kalles Marilyn Monroe (Ana de Armas) sin generasjons desidert største kvinnelige filmstjerne. Men ikke før hun er blitt voldtatt i et møte med en produsent, i en scene regissøren gjør akkurat litt for mye ut av, ikke minst da han vender tilbake til den senere i filmen.

Det som innledningsvis fremstår som et frigjørende trekantforhold med to sønner av Hollywood-konger (henholdsvis Charlie Chaplin og Edward G. Robinsons avkom), skal også det ende med at Monroe blir grovt sviktet. Da hun blir berømt, og mer enn halve Amerika verker etter å se Marilyn naken, sitter de på bildene.

HVEM TRENGER FIENDER MED SLIKE VENNER?: Xavier Samuel, Ana de Armas og Evan Williams (fra venstre) i «Blonde».

Monroe tar i denne perioden en abort som skal hjemsøke henne resten av livet. I en film som generelt går fullstendig av hengslene i gimmick-fabrikken – sakte film, fort film, svart-hvitt og farge, skiftende billedformater, filmavis- og hjemmevideo-estetikk, GoPro-kamera; absolutt alt en jålete regissør kan ønske seg – er det disse scenene som tar kaka. Dominik synes nemlig det er en god idé å filme abortlegen fra innsiden av Monroes vagina.

Det stopper ikke der. Han gir oss også et snakkende CGI-foster. Du trodde «Blonde»s ærend var å gi Monroe oppreisning og verdighet? Tro om igjen. Dominik er så blindt opptatt av nedverdigelsene at han, forhåpentlig uten å skjønne det selv, bidrar til dem.

Han er overhodet ikke opptatt av den Monroe som kjempet målbevisst for å oppnå sine drømmers mål, og senere jobbet hardt for å bli en bedre utøver av yrket sitt. Han blåser i filmene hun lagde, og synes å nære absolutt forakt for mediet han selv jobber i, altså film.

«MY HEART BELONGS TO DADDY ISSUES»: Ana de Armas i «Blonde».

Hans Marilyn er bare en hjort i lyset fra en bil i høy fart. Hun har ingen makt, ingen vilje, er kun et løv i vinden. Dette rimer dårlig med en del ting vi faktisk vet om Monroe. For eksempel at hun var vittig, politisk bevisst og frittalende. At hun startet sitt eget produksjonsselskap for å bedre sine vilkår.

Dominik er innom perioden hennes i New York, der Monroe studerte såkalt metode-skuespill. Men han er ikke interessert i hva hun lærte eller utrettet der. Han er igjen kun fiksert på blondinen på glattisen.

Monroe gifter seg med det rulleteksten kaller en «eks-idrettsutøver» (i virkeligheten baseballspilleren Joe DeMaggio, spilt av Bobby Cannavale i klassisk «dum sportsfyr»-modus) som er sjalu og slår henne. Hun gifter seg igjen med den venstreintellektuelle «dramatikeren» (Arthur Miller, spilt av Adrien Brody), og opplever midlertidig trygghet og lykke med ham. Det varer til hun spontanaborterer, og det snakkende fosteret dukker opp igjen.

FRITT VILT: Ana de Armas i «Blonde».

Hun blir, i en like stygg som idiotisk scene, misbrukt av den daværende amerikanske presidenten (Caspar Phillipson). Etter det er det bare usikkerhet, utrygghet, pillemisbruk og «daddy issues» igjen. Vi vet alle hvor det skal ende.

Ana de Armas gjør en heroisk innsats i filmen. Men hun har et ekstremt repetitivt manus (også signert Dominik) å jobbe med, som i så godt som hver eneste scene kun er ute etter én ting: Å knuse henne og redusere henne til tårer.

En film om den psykiske prisen skuespillere og andre kjendiser betaler for å bli begjært, stalket, beundret og forhatt, kort sagt tyngden av å ha hele verdens øyne på seg – personifisert ved en av de største kjendisene av dem alle – burde være fruktbart materiale. Men det paradoksale og ubehagelige med «Blonde» er hvordan den så raskt begynner å fråtse i fornedrelsene den ynder å kritisere.

ET FREDELIG SEKUND: Ana de Armas i «Blonde».

Andrew Dominik tror nok selv at han har laget en feministisk brannfakkel av en film. Men ikke minst i besettelsen han legger for dagen for Monroes far, fremstår han vel så mye som en mansplainende tradisjonalist. Regissøren synes å mene at Marilyn nok kunne vært reddet, bare hun hadde truffet den rette mannen. Han som kunne erstattet pappa.

Han tenker nok også at eposet han har lagd er grensesprengende rent visuelt sett. Men han kan uten videre beskyldes for å ha kokt i hop en stor porsjon vulgær kitsch (akkompagnert av et svulstig lydspor, ved Nick Cave og Warren Ellis, som også dét går en på nervene).

Nesten tre timer lange «Blonde» er en prøvelse å komme seg gjennom. For meg var den på ingen måte verdt bryet.