DUELL: Elin Tvedt og Marit Adeleide Andreassen endte i øksekast-tvekamp.

Ute av «Farmen kjendis»: Ble sykmeldt

Nok en deltager måtte forlate «Farmen kjendis»-gården: – Det var dritirriterende, sier hun.

Realityprofil Aleksander Sæterstøl (27) var denne ukens storbonde, og hans førstekjempevalg falt på skuespiller Marit Adeleide Andreassen (56).

Men Andreassen ville ikke ryke. I søndagens program velger hun derfor en andrekjempe som hun tror hun kan klare å vinne over, forklarer hun i episoden. Valget faller på programleder Elin Tvedt (49).

– Det var jo skikkelig frustrerende. Det var jeg ikke klar for i det hele tatt, men selvfølgelig noen måtte jo bli det, men nei, jeg likte ikke det, sier Tvedt om å bli valgt.

Som andrekjempe får man velge gren å konkurrere i. Tvedt velger øksekast.

– Jeg tenkte alltid før jeg gikk inn på «Farmen» at jeg må jo øve meg på ting på forhånd, men det rakk jeg aldri, så der inne irriterte jeg meg jo over at jeg ikke hadde trent på øksekast, sier hun, og legger til:

– Jeg gikk ut. Det var dritirriterende, fordi hvis jeg ikke hadde gått ut, hadde jeg sikkert blitt storbonde. Det sier noe om marginene.

UTE: Elin Tvedt syns det var frustrerende å bli valgt til andrekjempe.

Andreassen klarer å sanke inn to poeng under øksekastingen, og kom dermed seirende ut.

Hennes motivasjon for å beholde plassen i «Farmen kjendis» var at hun ville komme tilbake og «begynne på nytt», etter å ha slitt med å «finne fotfeste» i hvem hun skulle være, forklarer hun i episoden. Hun mener hun kanskje har irritert noen inne på gården mer enn hun har skjønt, før det var for sent.

– Akkurat nå skulle jeg gjerne ryddet opp med noen mennesker, snakket litt med dem, hørt litt hva som skjedde og sånne ting. Kanskje fått lov til å begynne på nytt, sier hun i programmet før hun skal i tvekamp.

VANT: Marit Adeleide Andreassen vant øksekast-tvekampen da hun klarte å kaste til to poeng.

I søndagens episode forteller Sæterstøl at det egentlig ikke var noen spesiell grunn til at han valgte Andreassen til førstekjempe, men at valget måtte falle på noen.

– Det at Marit føler seg utenfor, det er utrolig kjipt å høre. Jeg har ikke lyst til at noen skal være lei seg, sier han mot slutten av episoden.

STORBONDE: Aleksander Sæterstøl var stolt av hele gruppen etter uken som har gått – og var glad for at de klarte ukesoppdraget.

Men Andreassen får altså en mulighet til å begynne på nytt, mens Tvedt må reise fra gården.

Da hun kom hjem kjente hun at oppholdet hadde tært på, men kanskje ikke på måten hun forventet. Tvedt ble nemlig sykmeldt.

– Jeg melket kyr hele tiden. Jeg melket hver dag, morgen og kveld, så til slutt fikk jeg betennelse og slitasje i hendene, og det ville jeg ikke si. Så da bare fortsatte jeg å melke, for jeg ville ikke vise svakhet, sier hun til VG.

– Til slutt måtte jeg, for da var det så vondt, så jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg.

Det kjente hun da hun kom hjem.

– Jeg ble faktisk sykmeldt da jeg kom hjem, fordi at hendene virket ikke. Det var noen uker der jeg måtte holde meg i ro.

Forrige uke var det komiker Espen Lervaag som måtte forlate gården.