POPARTIST: Maria Mena, her under et intervju med VG i Oslo i august.

Maria Mena prøvespilte for «Etterglød»: − Ikke riktig for rollen

Maria Mena (36) ble overtalt til sin første skuespilleraudition noensinne for «Etterglød», men fikk ikke rollen.

Publisert: Nå nettopp

VG skrev nylig om at popstjernen debuterer som skuespiller i sesong to av Viaplay-serien «Furia». Maria Mena betrodde samtidig at hun hadde prøvespilt for flere roller.

– Men jeg var ikke riktig for de rollene, så jeg bestemte at jeg ikke trengte å gå på flere auditions og få enda flere avslag på ting jeg egentlig ikke selv hadde bedt om, fortalte Mena i august.

Nå er det klart at NRKs dramaserie «Etterglød» er en av seriene Mena har prøvd seg på.

«Jeg ble bedt om å prøvespille for en rolle i serien, det er noe av det skumleste jeg har gjort», skriver Mena i en pressemelding fra plateselskapet Sony.

– Faket corona

Hun legger til at hun helst bare ville legge seg under dyna og avlyse hele opplegget som regissør Atle Knudsen (51) hadde invitert til.

«Men serieskaperen Atle overbeviste meg om å teste. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men på vei ut så sa jeg at jeg nok er mer komf med å lage musikken til serien, så om han noensinne ville at jeg skulle gjøre det, så måtte han gi lyd».

– Det var min første audition noensinne. Jeg prøvde å fake corona også for å slippe. Huff, nå får de vite det, sier en leende Maria Mena på telefon til VG.

– Jeg var ikke riktig for rollen. Derfor ble det ikke noe av. Jeg syntes der og da at auditionen gikk dårlig, og følte meg litt skamfull etterpå, legger hun til.

DRØM: Maria Mena har alltid vært fristet til å prøve seg som skuespiller, røpet hun til VG i august.

– Kanskje var ikke prøvespillingen så dårlig. Jeg tror kanskje ikke det, men jeg var altså ikke rett person. Den beskjeden fikk jeg også over telefon fra produksjonen litt senere. Uansett var det en fin opplevelse, og jeg tror den var med på å herde meg litt for «Furia», forklarer Mena.

Ble låt

Serieskaperen glemte imidlertid ikke det Mena sa om å lage musikk til serien. Han tok kontakt senere.

– Jeg fikk se første og siste episode hos Monster og satt og hylgråt. Serien er så sterk. Etterpå gikk jeg i studio og skrev låten «It Was Love» – vel vitende om at Atle kunne si at denne låten ikke var riktig for «Etterglød», sier Mena.

– Jeg tror kanskje Atle hadde sett for seg noe litt mindre konkret, men sånn er ikke jeg som låtskriver, sier hun og ler.

Regissøren bekrefter overfor VG at han ikke var klar over at corona-forklaringen var en bløff.

– Nei, det visste jeg ikke, humrer Knudsen.

– Synger med innvoller

– Hva jeg tenker om det? Alle har vel nerver før de skal på audition, og man har ulike måter å takle det på, legger han til.

Han bekrefter også at Mena ikke var riktig for rollen hun prøvespilte for.

– Om hun sier det selv, så. Det stemmer.

Men låten ble full klaff.

– Den likte jeg umiddelbart. Måten Maria tolker og fremfører tekst, er helt nydelig. Hun synger alt hun har av innvoller, mener regissøren

Om kreft

«It Was Love» slippes fredag 23. september, og «Etterglød» har premiere på NRK 2. oktober.

Serien handler om den livsglade trebarnsmoren Ester, som fyller førti – og som får kreft.

Atle Knudsen har selv opplevd å miste sin kone på grunn av kreft. Han var gift med den folkekjære NRK-profilen Vera Mikalsen, som døde i 2018 – 43 år gammel.

– Vera leste manuset på dødsleiet, fortalte Knudsen til VG i sommer.

Nina Ellen Ødegaard (42) spiller Ester, og Thorbjørn Harr (48) spiller ektemann.

Serien, som har den engelske tittelen «Afterglow», ble første gang vis under den internasjonale seriefestivalen i Cannes i april. Der vant den pris for beste serie.