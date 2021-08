PÅ RØD LØPER: Josefine Frida Pettersen har også tidligere fått internasjonal ros for sin skuespillerinnsats. Her er hun fotografert på rød løper i Toronto i forbindelse med den internasjoanelk filmfestivalen i 2019.

«Skam»-stjerne får hovedrolle i dansk TV-serie

Josefine Frida Pettersen, kjent fra blant annet «Skam», har fått en av hovedrollene i en ny dansk TV-serie.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Ekstra Bladet.

Hun blir nemlig å se i serien «Dopamin» – der menneskelig begjær møter thrillerens intensitet. Serien ventes å ha premiere våren 2022, skriver avisen.

Handlingen finner sted på det fiktive Limfjordens Universitetshospital hvor en rekke uventede dødsfall plutselig finner sted.

Det er i en pressemelding fra Discovery Danmark, som lager serien, som nå avslører at den norske skuespilleren har en av hovedrollene.

les også Regissør Joachim Trier og «Skam»-skaper Julie Andem i samme serieprosjekt

– Det har vært en veldig spennende opplevelse å arbeide med serien, og jeg gleder meg helt vilt til å se hvordan det endelige resultat blir, sier Pettersen i pressemeldingen.

Hun legger til:

– Som skuespiller leter jeg alltid etter nye utfordringer, og rollen i «Dopamin» er en spennende rolle og helt annerledes enn noe jeg har spilt før, så jeg måtte bare si ja, sier Josefine Frida Pettersen

les også Josefine Frida dropper «Pettersen»

I forbindelse med lanseringen av første spillefilm, «Disco», i 2019 gjorde hun en endring i hvordan hun presenterer seg selv. Fra da av var hun «bare» Josefine Frida.

– «Josefine Frida» er et kunstnernavn, sa Mette Ambro ved Pettersens danske management, Lindberg til VG den gang.

– Det er en beslutning vi har tatt rent kreativ. Det ser bare bedre ut. Hvis du ser på skjermen etter at filmen er ferdig, og det står «Josefine Frida», så er det også lettere å huske.

«Skam»-stjernen fikk for øvrig mye ros den gang for sin innsats i «Disco» som blant annet ble anmeldt i The Hollywood Reporter.

Der ble filmen beskrevet som «eiendommelig, overraskende og mer og mer skremmende». Innsatsen Josefine Frida gjorde som Mirjam omtalte de «imponerende».