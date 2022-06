ROLLE: Jamie Campbell Bower som i «Stranger Things».

Han er «Stranger Things»-monsteret: − Det var sinnssykt

Jamie Campbell Bower (33) spiller Vecna i sesong 4 av «Stranger Things». Det måtte han sitte åtte timer i sminkestolen daglig for – og skremte både seg selv og andre.

NB: Denne saken røper deler av handlingen i «Stranger Things» sesong 4, del 1

Den britiske skuespilleren og musikeren har vært å se i flere versjoner i første del av sesong fire av Netflix-serien.

Fredag kommer del to med de to siste episodene i sesongen. Mot slutten av del én fikk vi se helt nye sider av rollefiguren Campbell Bower spiller. For å bli monsteret Vecna, måtte han tilbringe åtte og en halv time daglig med å få påført kostyme og sminke. Rundt 24 deler måtte limes på skuespilleren.

Til BBC sier han at det å gå inn i noen av scenene var skremmende.

– Det var sinnssykt, bare sinnssykt, sier han.

Mannen bak monsterdesignet, Barrie Gower, laget også Night King i «Game of Thrones» og brannskade-ofrene i «Chernobyl». Han har fortalt til Vanity Fair at de siste 10–15 minuttene av påføringen besto av å gni skuespilleren inn med «slim» laget av glidemiddel og «wet look»-gelé, så han skulle se skinnende ut.

– Det var en absolutt glede, en ære, sier Campbell Bower om å jobbe med Gower.

KOSTYME: Dette er monsteret slik Barrie Gower laget det.

Han likte også effekten av kostymet på dem han jobbet med.

– Noen av de ansatte ble vettskremte, spesielt helt i starten av innspillingen. Jeg lusket rundt et hjørne og dunket inn i en av mannskapet. Da kom det er skrik fra scenekanten, og jeg lo for meg selv. Det var gøy! forteller 33-åringen.

Han hevder det ikke var så ille å bruke så lang tid i sminkestolen.

– Jeg skal være ærlig: Jeg røyker. Så jeg fikk en fin flyt der vi innså at vi kunne ta rundt fem minutters pause i timen. Så da gikk jeg ut og fikk litt luft, sier han til BBC.

BRENT: I «Strenger Things» ser man hvordan Vecna har blitt som han har blitt.

Del 1 av sesongen hadde premiere fredag 27. mai, og den første helgen ble det sett 287 millioner timer av serien på verdensbasis. Den mengden på tre dager sikret sesongen førsteplassen, og slo også premierehelg-rekorden «Bridgerton» sesong 2 satte i mars med 193 millioner timer.

REDDER LIV: Max (Sadie Sink) lytter mye til Kate Bush i sesong 4.

Sesongen har også medført andre rekorder. Kate Bush-låten «Running Up That Hill» spilles hyppig og får en stor betydning for rollefiguren Max som bruker den som en positiv kraft. Etter premieren har låten havnet på førsteplass på Spotify på verdensbasis, og Bush har for første gang havnet på topp-10-listen i USA, 37 år etter at låten kom.