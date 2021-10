Maren Lundby trekker seg fra «Skal vi danse»: − Noe har vært galt

Nylig meldte hun forfall til OL; nå er skihopperen også ute av dansen. Aldri før har så mange deltagere trukket seg fra konkurransen som i år.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er blitt nødt til å trekke meg på grunn av en overbelastning i føttene, sier Maren Lundby (27) i en uttalelse formidlet av TV 2.

Der forteller skihopperen at hun har slitt med dette i flere uker, men at forrige uke gikk greit fordi hun da danset uten sko.

– Men jeg har skjønt at noe har vært galt, og sjekket det ut mer denne uken. De siste ti ukene har jeg stor sett bare danset på tærne, noe som er veldig motsatt av hva jeg gjør til vanlig. En ganske normal reaksjon på en stor og uvant belastning, melder Lundby videre.

UTE AV DANSEN: Maren Lundby og dansepartner Philip Raabe, her under forrige ukes sending.

– Jeg har fått anbefalt å ikke danse noe mer nå for å avlaste føttene litt. Ikke noe stor dramatikk i det, men jeg må gjøre det for å unngå alvorligere skader, sier Lundby.

VG har forsøkt å nå Lundby direkte.

Rekord i helserelatert exit

Årets «Skal vi danse»-sesong setter med dette en selsom rekord: Aldri før har tre deltagere trukket seg underveis i konkurransen.

5. september takket Iselin Guttormsen for seg, etter et ankelbrudd.

To uker tilbake var det Anniken Jørgensens tur til å kaste inn danseskoene, på grunn av lungebetennelse.

Og nå altså Maren Lundby.

Basert på omtale i medieovervåkningstjenesten Retriever, samt «Skal vi danse»-sesongenes Wikipedia-sider, ser statistikken for øvrig slik ut:

2018 – Sophie Elise Isachsen og Aune Sand trakk seg, i tillegg ble Frank Løke diskvalifisert.

2015 – Christopher Mørch Husby trakk seg.

2013 – Rein Alexander trakk seg.

2011 – Anders Jacobsen (også han skihopper) trakk seg.

2010 – Cecilie Skog trakk seg.

2008 – Sigurd Sollien trakk seg.

SISTE SOM STAKK: Frem til årets sesong var Sophie Elise Isachsen og Aune Sand de siste dansedeltagerne som trakk seg underveis i konkurransen.

Enkelte planlagte deltagere har opp gjennom årene trukket seg i forkant av konkurransen: Anna Rasmussen i 2017 og Marianne Aulie i 2012.

Fotballtrener Tom Nordlie er den eneste som har trukket seg to ganger i forkant, i 2010 og 2013.

Ingen trakk seg underveis i «Skal vi danse» i 2006, 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 eller 2020.

TV 2 ønsker ikke å kommentere tallene.

– Toppidrett

– Iselin Guttormsen og Maren Lundby har dessverre begge fått skader av en slik art som medfører at de ikke har kunnet danse videre denne sesongen. Det er selvfølgelig veldig leit når dette skjer, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Hvilke vurderinger gjør dere rundt hvorvidt deltagerne kjøres for hardt fysisk?

– Vi er inne i vår 17. sesong, og bygger videre på et godt opplegg rundt trening og skadeforebygging, som blant annet innebærer tett oppfølging fra et apparat av kiropraktor, fysioterapeut og massør – i tillegg til tilgang på andre nødvendige behandlinger ved behov.

SYNES DET ER LEIT: TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Alle som deltar i «Skal vi danse» er forberedt på at det er mye trening, mener Haldorsen.

– Noen sammenligner det med toppidrett, og da er det dessverre slik at vi aldri kan helgardere oss mot skader.

– Det vondeste

I uttalelsen sendt via TV 2 beskriver Maren Lundby sin deltagelse som «et utrolig eventyr å være med på».

– Mest av alt kommer jeg til å savne alle menneskene både foran og bak kamera. Det blir det vondeste med å forlate danseboblen, sier hun.

– Men jeg kommer til å huske det for alltid, og jeg tror jeg har fått meg venner for livet. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg ble med, og jeg kommer med fulladede batterier tilbake til min normale hopphverdag, sier Maren Lundby.

TV 2s programdirektør sier hun synes det er utrolig trist at Lundby nå må trekke seg

– Av så mange ulike grunner. Hun har satt dagsorden med sin avgjørelse om å droppe OL. Hennes budskap står det utrolig stor respekt av og er et sterkt signal inn i toppidrettsverdenen, spesielt blant aktive jenter. Maren har også tidligere kjempet på flere fronter og stått opp for både seg selv og ikke minst mange andre, sier Kathrine Haldorsen.

– Hun er en av de tøffeste jentene som finnes, men å skulle fortsette i «Skal vi danse» slik situasjonen er nå er selvsagt helt uaktuelt. Vi ønsker å takke Maren for en fantastisk innsats og så fortsetter vi å heie på henne både på og utenfor parketten.

TV 2 opplyser at ingen av de gjenværende deltagerne må forlate «Skal vi danse» i kveld. Taperen av danseduellen tar med seg tre minuspoeng til neste lørdag.