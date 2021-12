GRAVID: Yvonne Fondenes (40) og samboeren venter sitt første barn. Hun avslører i God Morgen Norge at det blir en jente.

Nyhetsanker (40) venter sitt første barn

TV 2s nyhetsanker Yvonne Fondenes (40) er gravid og venter sitt første barn.

Av Jørn Pettersen

Det kommer frem i et intervju Fondenes har gitt til God Morgen Norge.

Hun har tidligere også fortalt om en vanskelig oppvekst i et voldelig og alkoholisert hjem.

– Det er veldig stort å få barn for første gang. Det var ikke en selvfølge, så jeg er veldig glad for det, sier hun i intervjuet.

Fondenes er anker i TV 2 Nyhetene og på TV 2 Nyhetskanalen. Dessuten har hun også sitt eget aktualitetsprogram «Ærlig talt».

Tidligere i år valgte hun også å dele historien om sin egen vanskelige oppvekst i et innlegg på TV2.no.

I et intervju med VG fortalte hun blant annet at etter videregående orket hun ikke mer av den voldelige faren. Hun flyttet til utlandet og sa at hun ikke ville høre mer fra ham.

– Jeg har kjent på skam for at jeg vokste opp i et voldelig hjem. Vi lever i en tid der alt skal være rosenrødt og fint. Det er status å ha en fin familie bak seg. Ettersom jeg ikke hadde det, valgte jeg heller å vise et litt pyntet bilde av familien min. Jeg har holdt sannheten skjult for alle, også i mitt voksne liv, fortalte hun i VG-intervjuet.