PAR: Paris Hilton og Carter Reum på LACMA Art + Film Gala i Los Angeles 6. november.

Paris Hilton har giftet seg

Paris Hilton (40) og Carter Reum (40) ga hverandre sitt ja torsdag 11. november, og skal holde fest tre dager til ende.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det melder flere amerikanske medier. Selv om Hilton og Reum ikke selv hadde uttalt datoen direkte, tydet alle tegn og meldinger på hennes Instagram på at torsdag var dagen.

«Team 11/11 (...) La bryllupsuken begynne», skrev Hilton under et bilde av seg og sin kjære tirsdag. Dagen før delte hun et annet bilde med teksten: #firedagerigjen og «Jeg kan ikke tro at bryllupsuken endelig er her».

Hilton har vært sammen med Reum, finansmann, gründer, DJ og forfatter, i to år, men de har kjent hverandre i årevis. Paret forlovet seg 13. februar i år – på hennes 40-årsdag.

Når den norskættede hotellarvingen nå skal smis i hymens lenker, skjer det ifølge People, Daily Mail, Town & Country, på svært så ekstravagant vis med en rekke kjendisgjester som vitner.

Hilton skal angivelig ha gått til anskaffelse av ti ulike brudekjoler.

«Jeg kan ikke vente med å bli din kone», skrev Hilton under dette bildet mandag, med en giftering-emoji og datoen 11/11:

Bryllupsfesten fant angivelig sted på hennes avdøde bestefar Barron Hiltons eiendom i Bel Air.

– Det blir en tre dagers feiring. Vi har masse på programmet, betrodde Hilton da hun besøkte talkshow-vert Jimmy Fallon i sommer.

Alt skal filmes for Hiltons nye realityserie «Paris in Love».

– Jeg vil at alle skal se at jeg fant min drømmeprins, og at min historie endte godt, sa hun til Fallon.

Hilton har vært forlovet tre ganger tidligere, men aldri giftet seg.

– Vi er likeverdige i vårt forhold og gjør hverandre til bedre mennesker. Han var absolutt verdt å vente på, sa Hilton til Vogue etter forlovelsen.

FORELSKET: Paris Hilton og Carter Reum kysset foran pressen da de kastet glans på galla i New York i forrige uke.

På Instagram la Hilton sent onsdag kveld ut et bilde av seg selv som en dukke i eske med brudeutstyr. Hun skriver ikke direkte om bryllup, men opplyser om at torsdag er dagen for premieren på dokuserien «Paris in Love».

Hun har i tillegg postet to hjerter, en giftering sammen med emneknaggen #ForAlltidHilton Reum.

Ifølge Wall Street Journal har Hilton i årevis vært opphengt i datoen og klokkeslettet 11/11. Hun har beskrevet det som favoritt-tidspunktet på dagen. 40-åringen har også døpt firmaet sitt 11/11 media.

Det er lenge siden Hilton frekventerte røde løpere og fylte spaltene i blader og aviser. Den styrtrike og til tider skandaleombruste hotellarvingen, som ble kjent for en lekket sex-tape, for deretter ble realitystjerne, popartist, modell og forfatter, har de siste årene mer tilbaketrukket.

På nyåret i år vitnet Paris mot Utah-skolen hun bodde på som tenåring. Hilton forklarte hvordan hun på daglig basis skal ha blitt utsatt for fysisk og psykisk mishandling fra lærere og andre i administrasjonen.