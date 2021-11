FARGERIK GJENG: Ogg-Magnus Williamson, Caroline Berg Eriksen, Einar Nilsson, Helene Olafsen, Abubakar Hussain og Maria Stavang i «Norges nye megahit».

TV-anmeldelse «Norges nye megahit»: Enda mer ko-ko karaoke

Maskefall på TV 2.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Norges nye megahit»

Norsk underholdningsserie

TV 2, lørdager kl. 20.00

Programleder: Erik Solbakken

Med: Abubakar Hussain, Helene Olafsen, Caroline Berg Eriksen, Odd-Magnus Williamson, Einar Nilsson, Maria Stavang, Lise Karlsnes, Daniel Kvammen, Ole Evenrud, Christine Dancke, Regina Tucker, Stian Thorbjørnsen

«Utenfor komfortsonen» er den nye komfortsonen.

At TV-produsenter ikke får nok av kjendiser som gjør ting de ikke er lagd for, er saktens forståelig. Hva ellers skal man bruke dem til?

At kjendisene stiller opp, er et par hakk mer mystisk. Men de har vel sine grunner. Penger i banken, selvfølgelig, og PR for kjendisens kommersielle kjernevirksomhet. I beste fall en raus vilje til å drite seg ut i den mer eller mindre gode TV-underholdningens navn.

Mange synes dessuten det er spennende og gøy å være med å lage TV. Spesielt direktesendt TV, som «Norges nye megahit» er.

HØYE TERNINGKAST: Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Regina «Myra» Tucker er mentorer og dommere i «Norges nye megahit».

Programmet med det optimistiske navnet er en smule rørete lagt opp. At deltakerne skal servere en ny «hit» hver uke, spunnet over et tema som produsentene har gitt dem, er et poeng som bare blir sånn passe godt kommunisert. Og vi får alt for lite innsyn i hvordan pølsene lages:

De forhåndsinnspilte videoinnslagene, der kjendisen kommer til studio for å møte mentor og musikkprodusent, er kort-korte, og i liten grad egnet til å kaste lys over den, eh, «kreative prosessen».

Bidrar kjendisene med musikalske ideer? Har de noe å si for hvilken sjanger eller retning som velges? Skriver de tekstene selv? Hvordan jobber disse ikke-vokalistene med vokalen? Om slike ting får vi ikke vite stort.

SPEIL, SPEIL: Caroline Berg Eriksen i «Norges nye megahit».

Plutselig bare står Caroline Berg Eriksen på scenen, i det som ser ut som et kostyme designet for VM i isdans, og skal fremføre sin håpefulle pop-banger «Gjør det selv». Vokalen er neppe så «live» at det gjør noe, versene er lite sangbare og artisten ser redd og stiv ut. Teksten er et «oppgjør» med all den fæle kritikken som blir skjønnhets og -livsstilsbloggere til del: «Penger, power, pussy / jeg har det». Greit!

Christine Dancke er Berg Eriksens mentor, og må såldes avstå fra å gi opptredenen terningkast. Men det er fritt frem for de andre: Veteranene Ole Evenrud og Lise Karlsens, en sedvanlig jovvial Stian «Staysman» Thorbjørnsen og de relativt ferske artistnavnene Regina «Myra» Tucker og Daniel Kvammen. Sistnevnt har ignorert Jerry Seinfelds evig aktuelle råd, og ikledd seg en iøyenfallende piratskjorte.

Einar Nilsson («Tid for hjem») har Evenrud som mentor, og har vunnet «kjendiser kaster seg ut i det»-konkurranser før («Skal vi danse» i 2018). Hans «Bygg meg opp» er papparock med tøffende motorbåt-rytme, så 1986 at den kunne vært hentet fra The War On Drugs’ siste.

FRISKE FRASPARK: Maria Stavang (i midten) i «Norges nye megahit».

Maria Stavang har en «sterk mening» om at det er bra å trene, og har tatt på seg glorete gymtøy for «Kjør til du dør», som hun fremfører mens hun løper på en tredemølle. Vokalen drukner i den buldrete trance-technoen, men vi får med oss poenget.

Abubakar «Abu» Hussain byr på kveldens tydeligste hooks i «gangstarappen» «Hjertet går bang». At han rimer «ørene dine» med «fine», er unektelig søtt. Det var et annet rim også, som jeg ikke kan gjengi. Litt fordi jeg tror det var grovt, mest fordi jeg ikke oppfattet det. Kanskje synger kjendisene «live» likevel? Bitte litt, i hvert fall?

Helene Olafsen har også vunnet «Skal vi danse» (i 2017). Og her snakker vi gjennomført konsept. Olafsen har tatt på seg dirndl, og begått en obskur tekst om en sint mann hun har erfaring med fra alpinbakken – «Ludvig Daae». Musikken følger i samme skispor. Ompa-ompa eurodance med høy afterski-faktor. Du kan jo gjette hvem mentoren hennes er.

OMPA-OMPA EURODANCE: Helene Olafsen i «Norges nye megahit».

Odd-Magnus Williamson har alltid hatt rockstjerne-utstråling, og nå har han jammen røde lakksko også. «Odda» benytter anledningen til å gjøre et politisk poeng. Låten hans, «Sylvi Girl», handler om at alt Sylvi Listhaug trenger for å bli snill, er litt kjærleik. Han fremfører den på en slags Rogalands-dialekt, men skoene er ikke røde nok til at han går videre. Det tipper jeg han vil være glad for om en uke eller to.

SANG TIL SYLVI: Odd-Magnus Williamson i «Norges nye megahit».

Energien i det første programmet var merkbart anstrengt. Det føltes som en påkjenning å se dommerne si ting de neppe mener (for det kan de vel ikke?), og Erik Solbakken – en utmerket TV-personlighet – fikk lite gøyalt ut av de anspente kjendisene. Flaue selskapsleker kan ha sin misjon. Men det er vanskelig å hygge seg når man som seer føler seg stresset.

Har programmet en sjanse mot det som er blitt NRKs nye lørdags-tankskip, altså «Maskorama»? Det tviler jeg på. «Norges nye megahit» er absurd. Men det er ikke «Maskorama»-absurd.