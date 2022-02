ZOMBIE: Gjengen i «All of Us Are Dead». som allerede topper listen hos Netflix.

Disse kan bli neste «Squid Game»

Filmmagasinet Variety har tatt for seg nye utenlandske serier de spår kan få like stor appell verden over som «Squid Game» fikk.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Ifølge Variety er de store strømmetjenestene avhengig av vekst utenfor USA og Canada for å fortsette å vokse. Det engelskspråklige territoriet skal kun ha stått for syv prosent av Netflix’ vekst i abonnenter i 2021.

Filmmagasinet har derfor satt sammen en liste over ikke-engelskspråklige serier det knytter seg spesielt store forventninger til i 2022.

Her er fem av seriene de har tro på kan bli globale suksesser:

1. «All of Us Are Dead»

Denne koreanske skrekkserien hadde premiere 28. januar og ligger ifølge Netflix som nummer to i Norge 1. februar. Ifølge FlixPatrol er den 31. januar den mest sette serien på Netflix i verden.

Serien følger en gruppe skoleelever som prøver å overleve et zombieutbrudd. Lee You-mi som spilte Ji-yeong i «Squid Game» er også med i denne, og har i flere innlegg promotert serien for sine 6,8 millioner følgere på Instagram. Variety har troen på at denne kan havne på Netflix Topp-10 også utenfor Asia.

«All of Us Are Dead» er også nevnt her i VGs film– og serieprogram «Blåkkbøster»:

2. «Feria: Det mørkeste lyspunkt»

Denne spanske skrekkserien kom også 28. januar, men er så langt ikke inne på Netflix-topplisten ifølge FlixPatrol. Serien følger to søstre som finner ut at foreldrene deres var har dødd i et kultritual. Det skal være overnaturlige innslag i denne Variety har tro på fordi skrekkserier som for eksempel «The Haunting of Bly Manor» tidligere har samlet en stor seerskare på Netflix internasjonalt.

SØSTRE: F.v.: Ana Tomeno som Eva og Carla Campra som Sofia i «Feria: Det mørkeste lyspunkt».

3. «1899»

Denne tyske serien følger et skip med utvandrere fra Europa til USA – jeg vil anta i 1899. På veien kommer de over et mystisk drivende skip. Noe av grunnen til at Variety har troen på denne, er at Jantje Friese og Baran bo Odar står bak – duoen som skapte Netflix-suksessen «Dark». Over 90 prosent av «Dark»s seere kom utenfra Tyskland. Emily Beecham, Alexandre Willaume og Anton Lesser er blant skuespillerne. Flere dansker og norske Heidi Toini står også på rollelisten.

UTVANDRERE: Det eneste bildet tilgjengelig fra tyske «1899».

4. «The Sound of Magic»

Denne koreanske serien er basert på «Annarasumanara», en såkalt «webtoon» eller digital tegneserie som er populær i Sør-Korea. Den handler om en videregåendeelev som ønsker å bli voksen som raskt som mulig, og møter en magiker. Ifølge Variety har serien både det nye, oppadstormende talentet Choi Sung-eun og den etablerte stjernen Ji Chang-wook. Det skal være store forventninger til «The Sound of Magic».

KOMMER: Noen av skuespillerne i «The Sound of Magic».

5. «Papirhuset Korea»

Tidligere i januar slapp Netflix nyheten om en koreansk versjon av den spanske suksessen «Papirhuset». Den har fått den noe tunge internasjonale tittelen «Money Heist: Korea – Joint Economic Area» og kommer en gang i 2022. Ifølge Netflix handler den om en professor, spilt av Yoo Ji-tae, som er den strategiske hjernen bak laget av tyver. I teaser-klippet som er tilgjengelig, ser vi ham velge en maske. Laget av kriminelle mestere, spilt av blant andre Yunjin Kim fra «Lost» og Park Hae-soo fra «Squid Game», har kodenavn – Oslo er blant dem.

Originale «Papirhuset» (2017–2021) har som kjent ligget på topplistene internasjonalt for hver nye sesong.