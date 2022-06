Elliot Page: – Jeg føler meg på en måte som jeg virkelig aldri trodde var mulig

Elliot Page roser Netflix

I den nye sesongen av superheltserien The Umbrella Academy får vi følge Elliot Page sin rollefigur i prosessen fra Vanya Hargreeves til Viktor.

I arbeidet med sesongen har det vært stort fokus på å inkorporere Page sine egne erfaringer inn i storylinen.

Til Late Night With Seth Meyers sier Elliot Page at showrunner Steve Blackman virket veldig begeistret over å inkorporere Page sin transisjon i showet.

Page sa til Meyer at han ville fokusere på gleden han føler.

– Jeg føler meg på en måte som jeg virkelig aldri trodde var mulig.

Videre roser Page arbeidet til journalist Thomas Page McBee, som selv er trans, som var med på å jobbe med å inkorporere transisjonen i showet.

McBee skriver i Esquire at mange faktorer ble sett på, inkludert hvordan Viktor fant sin kjønnsidentitet og hvordan han velger å vise denne identiteten.

Den amerikanske journalisten Thomas Page McBee jobbet tett med produksjonen om Viktor sin storyline

Historien i sesong 3 fortsetter der sesong 2 slapp, så Viktor kunne ikke ha kommet til denne konklusjonen mellom sesonger. I stedet, måtte hans transisjon skje i de første episodene, skriver McBee.

Scriptet i sesong 3 var allerede utarbeidet, så jobben besto i å utforme en transisjon story over det intrikate plottet til showet. Det presenterte en unik mulighet.

– Hans historie krevde at hans «transness» eksisterte som en «texture», ikke et definerende trekk, skriver Thomas i bladet.

Positivt

Leder av FRI, Inge Alexander Gjestvang sier til VG at det er kjempefint at det blir presentert som noe vanlig, og ikke noe sykt.

– Det er fint at serien kan vise at trans er en del av deg, men at vi også er så mye mer enn bare kjønnsidentiteten vår. Det er bare et av mange aspekt ved det å være menneske.

Leder av FRI Inge Alexander Gjestvang

I serien forteller Viktor søsknene sine at han gjerne vil bli kalt Viktor, ikke Vanya. At Viktor er den han alltid har vært.

I en sekvens hvor søsknene sitter rundt bordet for å diskutere strategi i møte med fienden og muligens verdens undergang sier Page sin karakter at han har snakket med fienden alene. Til dette responderer søsknene ved å si:«Hvem valgte deg, Vanya?»

Hvorpå Page sier: «Det er Viktor nå.»

Søsknene spør hvem Viktor er, hvorpå Page svarer: «At det er meg. Det er den jeg alltid har vært. Har noen problemer med det?».

I sekvensen ser vi at Viktor er redd for hvordan søsknene skal reagere, men søsknene sier bare at «det er greit for meg. Kult, jeg er glad på dine vegne.» - før de går tilbake til å diskutere strategi.

The Umbrella Academy er inne i sin tredje sesong på Netflix.

Mulig å stå frem

Gjestvang tror også det er veldig positivt å vise hvordan Viktor sine nærstående responderer på det som skjer.

– Det er med på å vise at det er mulig å stå frem, uten at det blir en enorm lidelseshistorie.

Han legger videre til at det er nok av historier hvor det er problematisk og vanskelig å være skeiv.

Page delte i 2020 på sine sosiale medier at han var trans.