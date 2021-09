INFLUENCER: Bianca Ingrosso.

Bianca Ingrosso om spiseforstyrrelsen: − Hatt mye selvhat

Den svenske influenceren (26) er nådeløst ærlig når hun snakker om bulimien.

Ingrosso letter hjertet i en ny videoblogg.

Hun har vært åpen om at hun har slitt med bulimi siden hun var ti år, og hun forteller at hun også ofte får høre fra følgere som har samme problemet.

– Det er sykt å si, for når man har en spiseforstyrrelse, så vil man kanskje først og fremst ikke kvitte seg med den. Det er liksom den aller største redselen, at man skal bli kvitt den. Og hva sier man til en sånn? spør 26-åringen.

Hun forteller videre at det å forsøke føles som å svikte det kontrollbehovet som ligger til grunn for lidelsen.

– Jeg er sykt takknemlig for at jeg har dere, sier hun til sine abonnenter på YouTube, og forklarer at de gir henne styrke.

Ingrosso presiserer at spiseforstyrrelsene ikke er knyttet til utseende, men til nettopp kontrollbehov.

Norsk professor roser

Finn Skårderud (64), psykiater, professor og stifter av Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, Villa SULT, mener det er prisverdig at en influencer som Ingrosso løfter frem bulimi.

– Bulimi er gjerne det mest skambelagte, fordi vekten ofte er normal. Med det forbeholdet at jeg ikke har sett videoen hennes, vil jeg si at det er kjempebra hvis Ingrosso løfter frem spiseforstyrrelsen som både venn og fiende, sier Skårderud til VG.

Han påpeker at bulimien betraktes som nettopp det.

– Den er en fiende, men samtidig er man redd for å gi slipp på den. Bidrar Ingrosso til å skape mer innsikt og forståelse om dette fenomenet, er det fint. Som influencer har hun stor påvirkningskraft, ikke minst hos unge, sier Skårderud.

Redd for å trigge

Han forklarer at mens de fleste med angst ønsker å bli mindre redde, og de deprimerte ønsker å bli glade, er mennesker med spiseforstyrrelser mer usikre og ambivalente.

– Spiseforstyrrelsen gir dem noe, tross alt, kanskje en pause fra hverdagen. Derfor er de redde for å gi slipp.

Ingrosso sier at hun er redd for å trigge, samtidig som hun ønsker å svare de mange som vil ha tips til hvordan de skal bli friske, eller hvordan noen de kjenner skal bli friske.

Skårderud roser Ingrosso for å være bevisst når det gjelder risikoen for å trigge.

– Det man ikke bør gjøre, er å gi detaljerte kostholdsråd og treningsråd, og å komme med tall, sier han.

Vært taus lenge

Ingrosso sier at hun har latt være å snakke om bulimien på ganske lang tid, fordi hun føler det ikke er rettferdig hverken overfor tilhengerne eller henne selv – med tanke på at hun selv ikke lever opp til i privatlivet.

–Jeg har ikke kjent meg sterk nok og har derfor forsøkt å styre unna dette. Men nå har jeg tenkt litt og kommet frem til at jeg i hvert fall vil dele noe.

Hun er opptatt av at hun ikke har så høye tanker om seg selv at hun mener hennes ord skal veie tyngre enn andres. Men hun har noen tips. Ingrosso peker på at spiseforstyrrelser også handler om mer enn kontroll – at det handler om hvordan man har det, og hvilke omgivelser man lever i.

– Jeg er ingen utdannet psykolog eller terapeut, men det er viktig å ha en sterk selvfølelse. Da er det nemlig vanskelig å la selvhatet ta overhånd. De siste ukene har jeg hatt ganske mye selvhat, noe som absolutt ikke er bra for min spiseforstyrrelse, sier hun.

TV-DOMMER: Talang-juryen, f.v.: David Batra, Bianca Ingrosso, Edward av Sillén og Sarah Dawn Finer på TV 4.

Ingrosso tar til tårene når hun snakker om lengselen etter å bli fri fra plagene. Mønsteret med å spise og kaste opp er en tvangstanke som kan dominere timer i døgnet.

– Når halve dagen går med til dette, så er det ikke frihet, sier hun.

Ingrosso velger å snakke så detaljert for at andre som sliter med bulimi og spiseforstyrrelser skal se sammenhengen mellom dette og andre psykiske utfordringer, som angst. Selv har hun fått psykologhjelp til å innse nettopp dette.

MOR OG DATTER: Bianca er datter til Pernilla Wahlgren og Emilio Ingrosso.

I bunn og grunn handler det om å ha kjærlighet til seg selv, forklarer Ingrosso.

Hun råder også andre til å sakke ned på tempo, sørge for å unngå stress, fordi stress gjør lidelsen verre. Å «rydde opp i hodet» er hennes beste tips.

Ingrosso er blant Sveriges mest populære sosiale medier-kjendiser. Hun er også en innbringende forretningskvinne.

VG skrev tidligere i sommer om hvordan Ingrosso håvet inn 200 millioner kroner, noe som er med på å gjøre henne til en av Sveriges mest innbringende influencere. Hun er blant annet kjent fra realityserien «Wahlgrens verden».

For tiden er 26-åringen aktuell i juryen til talentshowet «Talang».