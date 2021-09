BESTE DRAMASERIE: Josh O'Connor og Emma Corrin i «The Crown».

Emmy-utdelingen: «The Crown» tok storeslem

Netflix-serien «The Crown» gikk av med hele syv priser under nattens Emmy-utdeling.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den populære serien ble kåret til beste dramaserie. I tillegg sikret «The Crown» seg fire andre priser i dramakategorien.

Skuespiller Olivia Colman vant den gjeve prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie. Hun portretterer dronning Elizabeth II i serien om det britiske kongehuset.

Josh O'Connor sikret seg prisen for beste mannlige hovedrolle i en dramaserie for sin rolle som prins Charles.

– Å lage «The Crown» har vært de mest givende to årene av mitt liv, sa O'Connor i takketalen.

Gillian Anderson og Tobias Menzies vant prisene for henholdsvis beste kvinnelige og mannlige birolle i en dramaserie. «The Crown» sikret seg også Emmy-priser for beste manus og regi.

Se alle vinnerne nederst i saken.

KONFRANISER: Komiker Seth Rogen spøkte om partyteltet med tak og lysekroner hvor Emmy-utdelingene finner sted natt til mandag. Utdelingen foregår «utendørs».

Den 73. Emmy-prisutdelingen avholdes natt til mandag i Los Angeles. I år er utdelingen i et telt utendørs, på grunn av coronapandemien.

– Det er altfor mange av oss i dette lille rommet. Hva er det vi gjør? De sa dette skulle være utendørs, det er det ikke, sa komiker Seth Rogen da han skulle avsløre vinneren av kveldens første pris på Emmy-utdelingen.

– De løy til oss. Vi er i et hermetisk lukket telt nå. Jeg ville ikke kommet hit. Hvorfor er det et tak? Det er viktigere at vi har tre lysekroner enn at vi ikke dreper Eugene Levy i kveld. Det er det som er blitt bestemt, spøkte Rogen videre.

– Jeg har gått fra å desinfisere matvarene mine, til at Paul Bettany nyser meg i ansiktet, fortsetter han.

Om Rogens påståtte coronaangst var ektefølt eller ikke, er ikke sikkert – men observasjonene vekket uansett latter fra stjernene i publikum.

Utdelingen ledes av skuespiller Cedric the Entertainer, men Seth Rogen var gjestekonfransier og delte ut kveldens første pris.

Strømmegiganter med stort antall nominasjoner

I år er det strømmetjenestene Netflix og HBO som har flest nominasjoner når den amerikanske TV-bransjen samles for utdelingen av Emmy-prisene for 2021.

HBO har hele 130 nominasjoner, mens Netflix ligger én bak med 129 nominasjoner i utdelingen.

Også Disney har med sin nye strømmetjeneste Disney+ kommet sterkt på banen, og har 71 nominasjoner.

forrige





fullskjerm neste NOMINERT: Kaley Cuoco er nominert for sin rolle i serien «Flight Attendant». 1 av 4 Foto: Chris Pizzello / Invision

HBOs «The Crown» og Disneys «The Mandalorian» ligger an til å vinne flest priser med 24 nominasjoner hver. Neste serier på listen med flest nominasjoner er «WandaVision» og «The Handmaid’s Tale».

Nykommere nominert

Årets prisutdeling kan også hedre flere nykommere. Hele 75 prosent av de nominerte for beste komiserie har aldri vært nominert til Emmy-utdelingen tidligere, deriblant «Cobra Kai», «Emily in Paris», «Hacks», «Pen15», «Ted Lasso» og «The Flight Attendant».

I tillegg er 44 skuespillere nominert for første gang enten for hovedroller, biroller eller gjesteroller. Elizabeth Olsen er blant nykommerne, for sin rolle Emmy-favoritten «Wanda Vision».

Blant andre store serier som har fått flere nominasjoner i årets utdeling, finner vi dramaserien «Bridgertn», HBO-serien «Lovecraft County» og Amazons serie «The Boys».

Her er listen over alle de nominerte med vinnerne uthevet etter hvert som de blir kåret:

Beste komiserie:

«Black-ish»

«Cobra Kai»

«Emily in Paris»

«Hacks»

«The Flight Attendant»

«The Kominsky Method»

«Pen15»

«Ted Lasso»

Beste dramaserie:

«The Boys»

«Bridgerton»

«The Crown»

«The Handmaid's Tale»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Pose»

Beste miniserie:

«WandaVision»

«Mare of Easttown»

«I May Destroy You»

«The Underground Railroad»

«The Queen's Gambit»

Beste talkshow: