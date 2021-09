NOMINERT: Kaley Cuoco er nominert for sin rolle i serien «Flight Attendant».

Emmy-utdelingen er i gang

Den 73. Emmy-prisutdelingen avholdes natt til mandag i Los Angeles. I år er utdelingen utendørs, på grunn av coronapandemien.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

Klokken 02.00 i natt startet den gjeve prisutdelingen i Los Angeles.

I år er det strømmetjenestene Netflix og HBO som har flest nominasjoner når den amerikanske TV-bransjen samles for utdelingen av Emmy-prisene for 2021.

HBO har hele 130 nominasjoner, mens Netflix ligger én bak med 129 nominasjoner i utdelingen.

Også Disney har med sin nye strømmetjeneste Disney+ kommet sterkt på banen, og har 71 nominasjoner.

HBOs «The Crown» og Disneys «The Mandalorian» ligger an til å vinne flest priser med 24 nominasjoner hver. Neste serier på listen med flest nominasjoner er «WandaVision» og «The Handmaid’s Tale».

Utdelingen ledes av skuespiller Cedric the Entertainer.

Årets prisutdeling kan også hedre flere nykommere. Hele 75 prosent av de nominerte for beste komiserie har aldri vært nominert til Emmy-utdelingen tidligere, deriblant «Cobra Kai», «Emily in Paris», «Hacks», «Pen15», «Ted Lasso» og «The Flight Attendant».

I tillegg er 44 skuespillere nominert for første gang enten for hovedroller, biroller eller gjesteroller. Elizabeth Olsen er blant nykommerne, for sin rolle Emmy-favoritten «Wanda Vision».

Blant andre store serier som har fått flere nominasjoner i årets utdeling, finner vi dramaserien «Bridgertn», HBO-serien «Lovecraft County» og Amazons serie «The Boys».