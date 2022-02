FAGMANN I ARBEID: Niklas Silseth Baarli i «Alt min far ikke har lært meg».

TV-anmeldelse «Alt min far ikke har lært meg»: Ti tommeltotter

Niklas Silseth Baarli (32) ber pappa (70) om hjelp.

«Alt min far ikke har lært meg»

Norsk dokumentarreality i seks deler

Premiere på TV 2 og TV 2 Play onsdag 23. februar

Med: Niklas Silseth Baarli og Lars Baarli

Regi: Thomas Hvattum

Om du syntes at Niklas Silseth Baarli tok vel mye plass i årets utgave av «Farmen Kjendis», er det ikke håp i sikte.

Her er nemlig programlederen igjen, i sin helt egen serie. Som bare handler om ham. Ja, og faren hans da, Lars Baarli, som tar sønnen i skole, og skal transformere ham fra en «levemann uten praktiske evner overhodet» til en selvhjulpen handy hunk.

Silseth Baarli skal lære seg å gjøre praktiske, nyttige ting. Med hendene og kroppen. Bygge greier, fikse ting. Det eneste Silseth Baarli har snekret sammen i livet inntil nå, er et skjærebrett og en fuglekasse. Det var på barneskolen. Begynner å bli en stund siden.

Pappa Lars derimot, kan det aller meste. Den pensjonerte brannmannen og utrykningslederen kan støpe en trapp, snekre en platting og sikkert legge tak og alt mulig annet også. Niklas og Lars er skjønt enige om at menn lærte mer om hammer og spiker i gamle dager, før bruk-og-kast og serviceøkonomien kom til gamle Norge. Det er sikkert noe i det.

ALT OM MIN FAR: Lars Baarli (til venstre) og Niklas Silseth Baarli i «Alt min far ikke har lært meg».

Lars er en lun pappa, hel ved som bare det, og åpenbart en survivor av de sjeldne. Han har opplevd å miste to sønner, og har hatt kreft tre ganger. Han er likevel blid og tålmodig, og ser frem imot å hjelpe sin sønn «bli en mann». Lars er godt egnet for TV, så godt at han uten videre fikser å være en av fortellerstemmene i serien.

Far og sønn er utålmodige på hver sin måte. Lars ønsker å gyve løs på oppgavene med én gang. Niklas gleder seg til at jobben skal være over. Sistnevnte brenner mye energi på å lete etter snarveier. Far understreker at det er viktig å gjøre ting fra bunnen av. Sønn mener at halvgjort får være velgjort nok. «Vi har aldri krangla», uttaler Lars på et tidspunkt. Kanskje er tiden inne nå.

I første episode vil Niklas mure en benk, og forære den til hjembyen Moss. Han får tilgang på verktøy og mørtel – og benk blir det, faktisk. Lars gir resultatet seks av 10 mulige poeng. I program to skal Niklas lage platting. Lars gir resultatet seks av 10 mulige.

I tredje episode kjører Niklas store maskiner på et pukkverk, og får være med ut på en brannøvelse som plutselig blir en reell brannutrykning. Pappa Lars gir Leca-veggen sønnen reiser åtte av 10 mulige poeng. Niklas blir flinkere.

MENTOR OG PROTESJÉ: Niklas Silseth Baarli (til venstre) og Lars Baarli i «Alt min far ikke har lært meg».

Innslagene med snekring, saging, muring og riving avløses av scener der far og sønn bonder (som det heter i Moss). Niklas erter innledningsvis Lars for å være av en generasjon menn som er flinke med hendene, men kanskje ikke like gode til klemme folk og snakke ut om ting. Det er en sannhet med modifikasjoner. Far er i god kontakt med både følelsene sine og sønnen sin, skal det vise seg.

Hvor mye du får ut av «Alt min far ikke har lært meg», vil selvsagt avhenge av ditt forhold til hovedpersonen Niklas, som er med i hvert minutt, og som ganske riktig kan sies å være en sånn type som tar mye plass.

ENDELIG ARBEIDSKAR: Niklas Silseth Baarli i «Alt min far ikke har lært meg».

Silseth Baarli har det i kjeftamentet – slik programledere og radiopratere jo helst skal ha. Han kan være syrlig og ironisk og en smule oppfarende når verden går ham imot. Det har han fra far, sier han.

Denne anmelder synes at episodene ble i overkant lange (45 minutter) og ørlitegrann seige. Men at «Alt min far ikke har lært meg» har sine øyeblikk. Fem av 10 mulige poeng der, altså. Eller terningkast tre, som det heter i VG.

