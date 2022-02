KONA: Bob Saget og Kelly Rizzo på en premiere i Hollywood i 2019.

Bob Sagets enke saksøker – vil stoppe info om etterforskningen

Kelly Rizzo og Bob Sagets tre døtre går rettens vei med krav om at etterforskningsdokumentene ikke skal offentliggjøres.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bob Sagets journalistkone, Kelly Rizzo (42), har gått til sak mot Orange County Sheriff i Florida og Rettsmedisinsk institutt med krav om at etterforskningen rundt dødsfallet skal behandles konfidensielt.

People refererer til rettsdokumenter, der det kommer frem at enken og Sagets tre voksne døtre krever at myndighetene unnlater å informere offentligheten ytterligere om detaljer rundt Sagets bortgang.

Den amerikanske TV-stjernen døde brått 11. januar–65 år gammel. Han var på standup-turné og ble funnet død på et hotellrom i Florida.

Sagets enke:–Fullstendig sønderknust

Det ble først spekulert på om dødsårsaken var slag eller hjertestans, men én måned senere gikk de etterlatte ut og forklarte at skuespilleren døde av hodeskader etter et fall.

SIGNATURROLLE: «Under samme tak»-gjengen, (bak f.v.) John Stamos, Lori Loughlin og Dave Coulier. Foran f.v.: Candace Cameron, Andrea Barber, Jodie Sweetin, Bob Saget og Ashley/Mary Kate Olsen.

Familien presiserte samtidig at det hverken var alkohol eller narkotika involvert. Fallet skal ha vært et uhell.

Etter at familien hadde gått ut med kunngjøringen, bekreftet rettsmedisinerne opplysningene, og meldte at de hadde konkludert med død som følge av et uhell. Innholdet i obduksjonsrapporten, der det sto beskrevet hvordan skaden i bakhodet var, ble også presentert.

Amerikanske medier har fortsatt å spekulere på hvordan et fall kunne ende så fatalt.

Enken og Sagets døtre, som han har fra et tidligere ekteskap, skriver at mer offentliggjøring av etterforskningen, og da eventuelle lydopptak og bilder, vil forårsake «uerstattelig skade i form av ekstrem mental påkjenning, lidelse og følelsesmessig stress».

FAMILIE: Aubrey Saget, Bob Saget, Kelly Rizzo og Lara Saget.

Kelly Rizzo, som giftet seg med Saget i 2018, sier videre at offentliggjøring av flere detaljer ikke kan forsvares med at det er at «offentlighetens interesse».

De pårørende krever en såkalt midlertidig forføyning, altså tidsbegrenset medhold i søksmålet, i påvente av rettens endelige beslutning.

Hverken politiet i Sheriff County eller Rettsmedisinsk institutt har ikke kommentert søksmålet, skriver People.