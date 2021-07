SLUTT: Anna Marie Tendler og John Mulaney på Oscar-utdelingen i Los Angeles i 2019. Foto: Hahn Lionel/ABACA

John Mulaney har søkt om skilsmisse

Ekteskapet er helt over for «Saturday Night Live»-komiker John Mulaney (38) og kunstnerkona Anna Marie Tendler (36).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Entertainment Tonight, som tidligere i sommer meldte at paret hadde flyttet fra hverandre, skriver nå at Mulaney sendte inn papirene til retten i New York fredag.

Paret har vært gift i seks år. De har ingen barn.

Mulaney, også kjent som skuespiller har slitt med helsen en god stund. I desember sjekket han inn på et to måneder langt rehabiliteringsprogram for å få bukt med rusavhengighet.

Han har i flere intervjuer vært åpen om sitt periodevise alkoholmisbruk, som overfor Esquire i 2019.

Tendler sier i en uttalelse til Page Six at hun er knust over at Mulaney vil avslutte ekteskapet.

– Men jeg ønsker ham alt godt i veien mot å bli frisk, sier 36-åringen, som er stylist og kunstner, via sin talsperson.

Mulaneys agent sier til samme nettsted at komikeren ikke har noen kommentarer, men at han bekrefter skilsmissen.

– Han skal nå konsentrere seg om å bli frisk å komme seg tilbake på jobb.

De siste månedene er Mulaney av en rekke amerikanske medier blitt koblet til skuespiller Olivia Munn (41) Blant annet har People vist bilde av paret på det som skal ha vært en date i Los Angeles.

Da Munn ble konfrontert med spekulasjonene under et intervju med bladet New Beauty i juni, svarte hun imidlertid at «det som er aller mest overraskende, er hvor mye usant som rapporteres».

