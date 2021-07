SKUESPILLER: Jenna Ushkowitz, her på Tony Awards i New York i 2018. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

«Glee»-stjernen Jenna Ushkowitz har giftet seg

Jenna Ushkowitz giftet seg lørdag med kjærsten David Stanley.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder brudemagasinet Brides på Instagram, der de deler bilde av Ushkowitz og Stanley på den store dagen.

Ushkowitz (35), best kjent fra musikalserien «Glee» (2009–2015), har også lagt ut brudebildet på sin Insta-story.

Vielsen fant sted utendørs i Los Angeles.

– Vi er i ekstase og så takknemlig for at vi ikke trengte å utsette bryllupet vårt, og at vi fikk en drømmedag. Det var en så stor gave å få dele dette med venner og familie, sier Ushkowitz til Brides.

Skuespilleren forteller at det aldri var planen å ha en gigantisk brylluosfest, men at de på grunn av coronarestriksjoner måtte kutte antall gjester mer enn de hadde tenkt. Totalt 104 mennesker var til stede da paret ble smidd.

– Det å ha våre aller nærmeste der, var førsteprioritet, sier Ushkowitz, som er født i Sør-Korea, men vokst opp i USA.

«GLEE»-TRIO: F.v.: Lea Michele, Jenna Ushkowitz og Dianna Agron på Golden Globe Awards i 2010. Foto: Mark J. Terrill / AP

Magasinet opplyser at bruden bar kjole signert Netta BenShabu og Kinsley James brude-couture. Brudgommen var iført dress fra hugo Boss.

Ushkowitz og Stanley har vært sammen i nesten fire år og forlovet seg i fjor. Han jobber i skolevesenet og er politiker på si.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: