ENKE: Alice (Keeley Hawes) prøver å finne seg selv etter at mannen dør i eget smarthus. Foto: TV2

TV-anmeldelse «Finding Alice»: Livet, men hvordan leve det etter døden

Rørende og rørete om livet etter et plutselig dødsfall. Der strålende skuespill ikke klarer å dekke over altfor mange gamle teknologivitser.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Finding Alice»

Britiske dramakomedie i seks deler

Med: Keeley Hawes, Joanna Lumley, Nigel Havers m.fl.

Manus: Simon Nye

Regi: Roger Goldby

Alle episodene tilgjengelig på TV2 Play 8. juli

Harry er en av disse arkitektene som bygger drømmehjemmet slik mange reklamefilmer har tullet med: Et «smart» hus der samtlige flater er perfekte og absolutt alt er stemme- og ipadstyrt. Åpne gardiner, fyre i peis, trekke i do? Alt kan gjøres smartere.

Ironisk nok dør han uventet samme dag som han flytter inn med sin lille familie. I et fall i trappa som selvsagt mangler rekkverk. Tilbake sitter kona gjennom tjue år, Alice (Keeley Hawes), og lurer på hvor kjøleskapet er, hvem Harry egentlig var - og om han egentlig ble drept.

Skjelettene ramler ut av de stemmestyrte skapene mens Alice prøver å komme seg over sjokket.

FAR OG MOR: Joanna Lumley og Nigel Havers er gift i «Finding Alice». I alle fall i teorien. Foto: TV2

«Finding Alice» er en litt for typisk britisk serie der nesten samtlige skuespillere er av ypperste klasse. Slik at for eksempel Nigel Havers («Coronation Street») og Joanna Lumley («Absolutely Fabulous») får lov til å være et passe merkelig ektepar.

Egentlig eksisterer den nok fordi serieskaperne av feelgood på Korfu-suksessen «Familien Durrells greske eventyr» skulle få muligheten til å fortsette å jobbe sammen.

Samme hovedrolle (Keeley Hawes), regissør (Roger Goldby) og manusforfatter (Simon Nye). Sistnevnte skriver humremorsomt, men ikke så smart som han selv tror. Hawes spiller nydelig sørgende og sjokklammet (sist sett i en bitrere rolle på HBO sin «It’s a Sin», som for øvrig gikk parallelt med «Finding Alice» i Storbritannia).

Goldby tilfører stødig balanse og en realistisk tilnærming til hvordan man kommer over påkjenningen og apatien som oppstår når nære dør brått og uventet. Ikke som i Richy Gervais sin «Afterlife», der den avdøde har vært syk lenge.

MOR OG DATTER: Charlotte (Isabella Pappas) og Alice (Keeley Hawes) har endelig klart å åpne døra på smarthuset sitt. Foto: TV2

Resultatet oppfører seg som både en situasjonskomedie og en alvorsbetont dramaserie, en dramedie. Hva den egentlig vil være, klarer serieskaperne ikke helt å formidle. Hver gang den skrur opp volumet på teknologivitsene (et litt for gjennomgående tema), blir det bare parodisk. At flere og flere flytter inn i huset blir direkte sitcom-latterlig, og ikke på den morsomme måten.

Når Alice viser seg fra sine bitreste og mest sjokkmørke sider er det derimot rørende, medfølende godt.

Slik hovedpersonen søker etter seg selv, søker «Finding Alice» etter sin egen eksistensberettigelse. Dette er ikke er en avsluttende sesong. Nøster av løse tråder og nye tråder står igjen når siste episode er rundet.

«Finding Alice» er ikke så svart og mørklagt sarkastisk som «Afterlife», eller så lettsindig balansert som «Familien Durrells greske eventyr». Det er derimot en serie man skulle ønske mestret bedre det den forsøker på.

Slike sjangertvetydigheter lages det for få av.

