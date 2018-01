HEFTIG KRANGEL: Det var ikke spesielt god stemning mellom Mira Craig og Erlend Elias i onsdagens «Farmen kjendis». Og på utsiden fortsetter ordkrigen. Foto: TV 2

Mira Craig om bråket på «Farmen kjendis»: – Erlend Elias ble hjernevasket av spillet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 19.01.18 12:42

Mira Craig slår kraftig tilbake mot Erlend Elias, og kaller «drapstruslene» for rent oppspinn. – Helt skrudd, sier hun.

Det store samtaleemnet etter onsdagens «Farmen kjendis» er krangelen mellom storbonden Erlend Elias og utfordrer Mira Craig, der Mira flere ganger gir uttrykk for at hun blir behandlet som en slave av de andre på gården.

Senere i programmet fikk artisten beskjed om å reise hjem. Gruppen hadde nemlig bestemt at Pål Anders Ullevålseter fikk bli værende.

Men det stopper ikke der: Onsdag kveld fortalte Mira til VGTV at Erlend hadde ment at hun hadde drapstruet ham inne på «Farmen kjendis».

– Ren løgn

Til VG bekreftet Erlend at han hadde følt seg truet.

– Grunnen til at jeg sa det jeg sa, var fordi Mira minnet meg på at selv om jeg var storbonde på gården, trengte jeg ikke å føle meg trygg tilbake i Oslo. Det var en skummel melding å få, sa han til VG.

Det er det reneste sprøyt, mener Mira.

– Erlend samlet alle, også kamerafolkene, og satte seg ned ved bordet inne i huset. Så påsto han at jeg hadde drapstruet ham. Det er ren løgn! forteller hun.

Erlend har tidligere uttalt at han har kjent Mira i 15 år. Og ifølge «Farmen»-utfordreren kom den påståtte drapstrusselen i forlengelsen av krangelen som onsdag ble vist på TV.

– Det som ikke ble vist er at vi går sammen opp mot huset. Det er løgn at Erlend har kjent meg i 15 år, det har bare hendt at jeg har møtt ham på noen eventer. Mens vi gikk oppover mot gården etter krangelen, sa jeg til ham at «Du oppfører deg ikke sånn her mot meg utenfor Farmen». Det klarte han å vri til å bli en drapstrussel, sier Mira, som mener at storbonden bare prøvde å gjøre livet surt for henne.

– Han var stormannsgal og prøvde å ødelegge for meg.

– Veldig ubehagelig

Erlend Elias Elias på sin side, erkjenner at de påståtte truslene ble tatt opp i plenum. Men han er ikke enig i det Mira mener at hun sa til ham.

– Ja, jeg tok det i plenum mens Mira var der. Jeg sa at jeg ikke finner meg i at det fremlegges trusler på denne måten. Det hun sa til meg var «Selv om du er storbonde på gården, skal du ikke tro at du er trygg på utsiden».

– Og det er hun som bruker ordet drapstrussel. Jeg følte meg truet i den forstand at Gud vet jo hva hun kan finne på når vi kommer ut. Det er riktig at jeg sa det. Og det er riktig at jeg følte det som veldig ubehagelig, mener han.

Måtte jobbe alene

Onsdagens krangel oppsto som en konsekvens av at Erlend ville at Mira skulle tømme utedoen, mens Mira mente at Erlend hadde lovet henne å jobbe på huset nede ved vannet. Og det var da utfordreren – slik det i hvert fall så ut på TV – snek seg ned til huset likevel, at storbonden kom ned til henne og kommanderte henne opp igjen til utedoen.

– Det ser jo ut som at jeg ikke gjorde noe, men det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg sydde fem eller seks barnekjoler, som jeg gjorde unna på 1,5 døgn. Fordi jeg jobbet raskt. I tillegg matet jeg og ga vann til dyrene flere ganger om dagen. Dessuten vannet jeg plantene på jordet og i drivhuset.

– Og jeg jobbet nede på huset i halvannet døgn. Der hjalp jeg blant annet til med å hente flåtebaser med tømmer fra andre siden av vannet. Så at jeg ble lei av jobben jeg hadde fått, stemmer ikke. Jeg gjorde masse soloarbeid. Jeg sa jeg skulle ta doen men Erlend laget unødvendig drama, fordi han mente jeg måtte gjøre det umiddelbart.

– Det man ser på TV er det siste strået når jeg endelig gidder å si noe tilbake.

– Ville lage intriger

Hun er sterkt kritisk til hvordan Erlend oppførte seg mot spesielt henne.

– Han dro med seg kameraene og løp etter meg for å lage intriger. Selv satt han i storbondehuset og drakk likør. Jeg fikk også høre at han selv ikke ville tømme utedoen to uker tidligere. Og da jeg tømte den var den stappfull.

Storbonden kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra den kvinnelige «Farmen»-konkurrenten.

– At hun påstår at jeg bare satt i storbondehuset og drakk likør, det er bare piss. Man ser jo på TV denne uken at jeg jobber masse på huset. Det var en utfordrende uke. Hun henter vel bare sitater fra Frank Løkes tidligere uttalelser og bygger på det tenker jeg.

– At jeg sprang etter henne med kamera på slep, det er heller ikke sant. Vi lager reality-TV og da er det jo kameraer der. Og at hun gjorde solo-arbeid var jo fordi folk ikke ville jobbe med henne, forklarer 35-åringen.

– Jeg var kjempehyggelig

– Du mener at du ble behandlet som en slave, Mira?

– Ja, Jeg jobbet effektivt og hardt, og ble satt på soloting – jobber jeg måtte gjøre helt alene, og som jeg gjennomførte. Fordi han ikke ville at jeg skulle bli kjent med de nede ved huset. Men Erlend, han ville bare lage dramatisk TV – og løp etter meg med kamera på slep. Han var hjernevasket av spillet, av konkurransen. Det var helt skrudd.

– Var du for lite ydmyk inne på gården?

– Nei, jeg var kjempehyggelig mot alle. Ikke ydmyk? Fordi jeg syntes grøten smakte dritt? Det er bare tull. Jeg foreslo at jeg kunne lage fisk og egg til frokost, men det ville de ikke. De lot heller fisken dø i nettet enn at jeg fikk lage noe skikkelig mat. Og alt jeg gjorde og sa ble vridd til noe annet.

– Noen klippet til og med i stykker kjolene jeg hadde sydd. Det sier litt om hvordan de behandlet meg. Og jeg tror at Erlend hadde bestemt seg fra dag én at han skulle ta meg. Enkelte der burde tenkt at «Nå kommer det folk som er nye og som ikke vet så mye, og som bare prøver å bidra».

– Ikke hjernevasket

– Erlend?

– Jeg har kjent Mira lenge, og var absolutt ikke ute etter å ta henne. Det kan man faktisk se når hun kommer, det var ekte glede i øynene mine. Men Mira ville gå sin egen vei.

Og:

– Jeg var absolutt ikke hjernevasket der inne. Vi hadde et ukeoppdrag som var stort, to nye utfordrere og Mira kranglet med omtrent alle jentene. Alt ble lagt på meg. Mange turte ikke si ifra til Mira, så jeg var den som måtte si ifra. Så jeg kan skjønne at hun føler at jeg var ute etter henne.

Mira angrer likevel ikke på at hun takket ja til å delta i «Farmen kjendis».

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg forhandlet fram en god avtale, og var fornøyd med pengene jeg fikk for å delta. Men det er selvsagt ikke hyggelig å bli fremstilt som én jeg ikke er. Jeg var mest snill og naiv, og trodde at folk skulle være snille mot meg også. Det var de ikke, mener hun.

Musikken i fokus

Men Mira Craig har heldigvis kunnet fokusere på musikken siden TV-innspillingen var ferdig i sommer. Artisten har blant annet jobbet med et dobbeltalbum, som blir lansert snart. Og nylig lanserte hun singlene «001», «02 (Oxygen)» og «The Hunt» på sin egen nettside.

– Jeg har gjort musikkvideoer i Miami og Mexico, som jeg har lagt ut på bloggen min. Og det kommer flere musikkvideoer og live-videoer fremover, forteller en optimistisk Mira.