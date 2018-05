HOLDER TYST: Haddy Njie og Dennis Vareide. Foto: NRK

Haddy Njie og Dennis Vareide leder 17. mai-sending under streik - har fått munnkurv av NRK

Publisert: 16.05.18 16:38

Streikende medarbeidere reagerer på programledernes deltagelse i amputert sending. NRK-ledelsen har bestemt at de ikke får uttale seg om saken.

NRK -streiken er inne i sitt andre døgn, og temperaturen er skyhøy.

Statskanalens løsning på 17. mai-sendingen har blant annet fått «Debatten»-programleder Fredrik Solvang til å reagere .

Overfor VG utdyper han sitt synspunkt på at Haddy N’Jie og Dennis Vareide stiller i henholdsvis barnetog og på Slottsplassen under NRKs direktesending på nasjonaldagen.

– Her skal de altså fronte en NRK-sending som egentlig skulle vært rammet av streik. Da bør det komme inn et element av samvittighet hos dem som skal gjennomføre sendingen – vil jeg tro, sier Solvang.

Han presiserer at han ikke kjenner til hvilke kontrakter Njie og Vareide har.

– De må bare følge sin egen samvittighet. Men hvis de settes i en situasjon hvor de tvinges av NRK til å gjennomføre noe slikt, ligger ansvaret ene og alene hos ledelsen i NRK.

Ikke tilgjengelige

VG har flere ganger forsøkt å få Njie og Vareiede i tale om denne saken, uten respons fra dem.

Forklaringen på dette kan ligge hos NRKs mediedirektør Marius Lillelien.

– De kommer ikke til å være tilgjengelige for kommentar om dette. Det er bare jeg og NRK-ledelsen som kommenterer disse sakene nå, sier han.

– Det er noe vi i ledelsen har bestemt, over det hele. Thor Gjermund Eriksen og Olav Nyhus kommenterer det som gjelder streiken, og jeg kommenterer det som gjelder programtilbudet.

Hver sine hensyn

Noman Mubashir skulle i utgangspunktet lede 17. mai-sendingen sammen med Njie og Vareiede. Men i motsetning til sine to kolleger er Mubashir medlem i Norsk Journalistlags NRK-avdeling NRKJ, og dermed tatt ut i streik.

Han blir imidlertid å finne på Slottsplassen 17. mai – som en av flere streikende.

– Det er viktig at vi blir synlige, sier Mubashir.

– Det kan vel hende du møter kollegene dine da?

– Ja, det kan godt hende. Det blir veldig rart. Men de er ikke-organisert, mens jeg er organisert. Så lenge de er ikke-organiserte står de fritt til å gjøre hva de vil.

– Hva tenker du om at de durer på mens du må vike?

– Det der er veldig vanskelig å kommentere. Jeg tenker at de må gjøre det de gjør. De tar hensyn til seerne, mens jeg tar hensyn til kollegene mine. Og jeg tror de aller, aller fleste i Norge har vært med på en streik og vet at dette er veldig vanskelig. Men at det samtidig er nødvendig.

Mubashir nøler med å stille seg bak Fredrik Solvangs kritikk.

– Det er fint det, at han gjør det. Men jeg gjør det ikke.

Tirsdag formiddag uttalte Solvang at NRKs 17. mai-løsning «undergraver effekten av streiken».

Mediedirektør Lillelien repliserer at det alltid vil være slik at streikende ønsker størst mulig effekt av å legge ned arbeidet.

– Men det er også slik at de som er satt opp for å gå på jobb, må utføre jobben de er satt opp til. Og det er det som skjer her, og i alle andre saker i NRK akkurat nå.

– En uting

NRKJ-leder Richard Aune sier til VG at han ikke synes det er OK å bruke uorganisert arbeidskraft, selv om den var hyret til oppdraget i forkant av streiken.

– Det som er prinsippet nå er at man ikke skal bruke uorganiserte til å gjøre arbeidsoppgavene til de streikende. Det er det viktigste. Og at man ikke er overkreativ i bruken av uorganiserte.

– Njie og Vareide skal lede 17. mai-sendingen likevel. Hva tenker du om det?

– Min appell til NRK er: Tenk dere nøye om nå. Vær ytterst forsiktige. Dette har provosert mange av våre folk allerede, og det skjønner jeg.

Aune er generelt lite glad for andelen uorganiserte i norsk arbeidsliv.

– En uting. Åpenbart. Det gjelder både i NRK og alle andre steder. Det er uklokt og lite solidarisk både med tanke på arbeiderne selv og på fellesskapet.

Skal ikke gjøre andres jobb

Marius Lillelien presiserer at Njie og Vareide kun skal gjøre jobben de opprinnelig var satt til å gjøre.

– De skal ikke gå inn og gjøre andre oppgaver enn de opprinnelig var tiltenkt. Både Haddy og Dennis og andre i den produksjonen forholder seg til de samme retningslinjene som alle andre i NRK, og de to har vanlige frilansavtaler med NRK.

– Har programlederne uttrykt noe ønske om ikke å være med i morgendagens sending?

– Nei. Så lenge NRK har vurdert dette som innenfor de spillereglene som gjelder i en streik, har det ikke vært uttrykt ønske om det fra noen i redaksjonen.

