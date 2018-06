TILBAKE: Hallvard Flatland og Birgitte Seyffarth returnerer i desember med fire jubileumsutgaver av 1980-tallets store TVNorge-suksess «Casino». Foto: Hallgeir Vågenes/ VG

Hallvard Flatland gjør «Casino»-comeback!

Publisert: 07.06.18 05:07

TV 2018-06-07T03:07:02Z

Og «Tause Birgitte» er ved hans side, 30 år etter monstersuksessen på TVNorge.

I desember fyller TVNorge 30 år som kommersiell kanal. Gameshowet «Casino», ledet av Hallvard Flatland (61), ble kanalens første og kanskje største suksess noensinne. Slik oppsto tanken om fire jubileumsutgaver av gameshowet der man kunne vinne alt fra kassettspillere (!) til biler og hus.

– Det var Eivind Landsverk (programdirektør i TV Norge og Discovery Networks) som ringte meg og spurte om jeg visste hvilket år det er i år? Nei, sa jeg, før han repliserte; I år er det 30 år siden starten av TVNorge, forteller Hallvard Flatland til VG.

Han forsto ganske snart hvorfor Landsverk ringte.

– Han hadde et ønske om å markere jubileet ved å lage fire nye «Casino»-programmer, sier han.

– Hva tenkte du da?

– Da tenkte jeg at det hadde vært vanvittig kult, og at jeg håper vi får det til. Jeg hadde ingen betenkeligheter i det hele tatt. Jeg var mer opptatt av å få med Birgitte, det var jeg litt usikker på, sier Flatland.

Birgitte heter fremdeles Seyffarth til etternavn, har blitt 49 år gammel og er selvfølgelig med.

– Jeg hadde ikke forventet å få en slik forespørsel, men tvilte meg frem til et ja. Klart jeg også må stille opp når resten av teamet gjør det. Jeg tror dette kan bli veldig gøy, sier Seyffarth.

I de første programmene var hun helt taus - den tidligere modellen skulle tross alt bare vise frem og overrekke premiene. Da hun forble taus, oppsto begrepet «Tause Birgitte».

– Ingen var forberedt på hvor populært det skulle bli, og stort sett var det gøy å stå midt inne i det. Jeg har mange morsomme minner, selv om det også var mye styr.

– Blir du fremdeles gjenkjent på gata?

– Javisst, og jeg skjønner det bare ikke!

– Blir det taushet også i jubileumsprogrammene?

– Vi skal gjøre en vurdering rundt det. Kanskje er det en god idé for konseptet at jeg ikke sier noe. I løpet av det siste året av «Casino», snakket vi endel om at jeg ikke skulle være taus lenger, men det ble aldri noe av. Vi får se hvordan konseptet blir til slutt, og vurdere hva som er best i forhold til det, sier Birgitte Seyffarth.

«Casino» gikk første gang på lufta i 1989 og ble en dundrende suksess for den ferske TV-kanalen. Radarparet fikk med seg 397 sendinger frem til 1993, da Leif Erik Forberg tok over.

– Det som er moro er at vi var så unge den gangen - ja, det er vi jo ennå, forresten - at de aller fleste i produksjonsteamet fremdeles er i bransjen. Og det er veldig hyggelig å høre at så mange har lyst til å være med igjen, sier Hallvard Flatland, som innrømmer at han ikke har skjenket «Casino» mange tanker de siste årene.

– Nei, jeg kan ikke si det. Men det er klart man gjør seg noen tanker om hva som kunne vært gjort bedre eller annerledes når man sitter og ser andre gameshows. Det gjør jeg, det må jeg innrømme. Men det er vel omtrent som når Drillo sitter og ser en fotballkamp på TV og oppdager ting han ikke ville ha gjort selv, sier han.

– Utfordringen nå blir å finne formen på «Casino». Vi må gi det en touch av 2018, men samtidig være forsiktig med å rokke ved grunnelementene i programmet.

– I forrige årtusen kunne man vinne et hus - hvordan skal premiene oppgraderes?

– Nå blir det boligblokker og bygårder ... Neida, jeg tror faktisk at det å vinne et hus er like stort i dag som det var den gang, mener Flatland, som trekker frem en episode på hvordan pionértiden i TVNorge og «Casino» kunne være:

– Vi var litt løsere på sendetiden den gangen, vi holdt på så lenge det var liv der ute. Eivind Landsverks favoritthistorie - han var innspillingsleder den gangen - er en sending hvor han kommer bort til meg, prikker meg forsiktig på skulderen og sier; Du, det er kanskje på tide å runde av? Vi er 54 minutter over tiden. Hvorpå jeg svarer; det kan du drite i, for jeg eier denne kanalen! Jeg sa det jo for spøk, men Eivind hevder hardnakket den dag i dag at det ble sagt i fullt alvor ...