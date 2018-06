Skavlan slutter i NRK – går til TV 2

Publisert: 05.06.18 10:03 Oppdatert: 05.06.18 11:41

TV 2018-06-05T08:03:56Z

Fredrik Skavlan (51) setter punktum for «Skavlan» og forlater statskanalen etter mer enn 20 år. TV 2 blar opp mer penger.

Det melder NRK tirsdag formiddag.

Samtidig melder TV 2 på sine nettsider at TV-veteranen starter hos dem. Fra høsten blir talkshowet «Skavlan en sentral del av den digitale innholdssatsingen på TV 2 Sumo. «Skavlan» skal i tillegg sendes på TV 2s lineær-TV på fredager.

Skavlan : – Suksessen har kostet

Kanaldirektør i TV 2, Trygve Rønningen, mener at Skavlans inntreden representerer et taktskifte for TV 2 Sumo, og at kanalen ser store muligheter for å utvikle og utvide «Skavlan»-universet digitalt.

– Norges største talkshow-vert de siste 20 årene velger TV 2. Vi er selvsagt kjempeglade over at han vil være med å gjøre vår superfredag til en enda mer super fredag, sier han i kunngjøringen.

– Vi er selvsagt stolte og ydmyke, legger han til.

Skavlan: – På tide å flytte hjemmefra

Skavlan varslet tirsdag formiddag på Twitter at noe var i gjære, og det ved å bruke TV 2s eget slagord:

Programlederen ser frem til å kunne jobbe enda mer dyptpløyende.

– Vi må utvikle og utfordre oss selv i takt med hvordan stadig flere konsumerer TV, sier Fredrik Skavlan i en kunngjøring via TV 2.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– TV 2s offensive fokus på streaming passer godt med våre journalistiske ambisjoner. Det er en distribusjon der vi kan tilby lengre og mer dyptgående samtaler, tilrettelagt for moderne seere som er vant til å velge, sier han.

2016 : Fredrik Skavlan i stort «snakke ut»-intervju med VG

Skavlan planlegger nå enda langt flere innspillinger i London og New York.

– Etter over tyve år kan man ikke vedta fornyelse på seminar. Vi må endre forutsetningene og risikere noe av det vi har bygget opp. Kanskje må vi også våge å bli mindre for å bli bedre, lyder det fra Skavlan.

Han sier at både han og redaksjonen er takknemlige for over 20 fine år i NRK.

– Det har vært et eventyr. Men når man har rundet 50, er det på tide å flytte hjemmefra.

VG har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med Skavlan.

To fredagskonger

Det er fra før kjent at Stian Blipp og Helene Olafsen overtar «Senkveld» på TV 2 fredager fra høsten, etter at Thomas Numme og Harald Rønneberg har tatt avskjed . VG meldte tidligere i år at TV 2 vil ha Blipp som «fredagskonge» . Nå får han imidlertid konkurranse på egen kanal.

TV 2 opplyser til VG at både Blipp og Skavlan skal på lufta fredager.

– Planen er at de skal gå etter hverandre. Konseptene er såpass ulike at vi ikke ser på det som noe unaturlig. Men hvilket program som sendes først, må vi komme tilbake til. Detaljene er ikke lagt, sier Trygve Rønningen.

TV 2 tilbød mer penger

NRK opplyser at de ikke forlenger kontrakten med produksjonsselskapet Monkberry for talkshowet «Skavlan», fordi en annen aktør har lagt inn et bud for å overta prosjektet. I praksis betyr det at talkshowet ikke blir å finne på NRKs sendeskjema til høsten.

– Vi var ikke i nærheten av tilbudet til TV 2. De har betalt mye mer, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til VG.

Han ønsker ikke å kommentere tilbudet TV 2 la på bordet, eller hvor langt NRK var villig til å strekke seg i forhandlingene.

– Vi har ikke de pengene. Vi har et bredt oppdrag og skal satse på å utvikle mye ting hele tiden, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Vi synes naturlig nok at det er synd, for Skavlan har vært viktig innhold for NRK. Fredrik Skavlan har vært en av NRKs viktigste profiler i 20 år, sier eksternredaktør i NRK, Petter Wallace, til NRK.

Wallace forklarer at NRK var villige til å utvide både antall programmer og betale mer enn for forrige sesong, men mener spranget opp til beløpet man ble bedt om å matche ble for stort.

– NRK, som en lisensfinansiert allmennkringkaster, må vise et måtehold i prissetting av innholdet vi investerer i, sier Wallace.

Han ber om forståelse for at situasjonen har «kommet noe uventet på».

– Men vi skal brette opp ermene og sikre publikum gode seeropplevelser også til høsten.

Sleivspark

NRK-kollega Bård Tufte Johansen, programleder i «Nytt på nytt», skriver i en humoristisk melding til VG:

– Fredrik er en god venn, men har så lenge jeg har kjent ham, kun vært opptatt av én ting – penger. Han er meget grådig.

– Jeg skal gi et par eksempler, men først litt reklame, avslutter han meldingen.

Programleder i NRK Sporten, Karen-Marie Ellefsen, skriver i en melding til VG at det er synd at NRK mister Skavlan:

– Han og programmet hans var viktig for NRK. Men sånn er verden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lindmo tar over

Anne Lindmo, som til nå har underholdt TV-seerne på lørdager, skal fylle hullet i «Gullrekka», melder kringkastingssjefen.

– Først må jeg takke Fredrik for et fantastisk samarbeid gjennom 20 år og ønske ham lykke til. Så er det sånn at jeg er veldig glad for at vi har Anne Lindmo. Det er litt sånn yr glede over at vi har Anne, som kommer til å gjøre det dritbra og ta den plassen, sier Eriksen til VG.

Da VG spurte Skavlan for to år siden om det viktigste livet har lært ham, svarte han:

– At veldig få ting er farlig. Det gjelder også når noen misliker deg, eller du får kritikk. (...) Og hvis jeg bare husker å bruke sykkelhjelm, så tror jeg det aller meste går bra.

Svenske SVT vil sende «Skavlan» som vanlig på fredagskvelden, men planlegger i tillegg en økt satsing på programmet i sin nettspiller SVTPlay.