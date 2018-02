TV-anmeldelse «Altered Carbon»: Skamløs sci-fi

Sandeep Singh

Publisert: 02.02.18 13:32

TV 2018-02-02T12:32:43Z

Fem hundre år fra nå er visst døden en bagatell

4

Amerikansk TV-serie i 10 episoder

På Netflix 2. februar

Med: Joel Kinnaman, James Purefoy, Martha Higareda, Chris Conner

Den straffedømte «Envoy»-soldaten Takeshi Kovacs (Kinnaman) våkner for første gang på 250 år - i en annen manns kropp og i et dystopisk samfunn han kjempet for å unngå - en verden uten dødsfrykt.

Nå lagres nemlig menneskets minner og personlighet i en spinal-brikke, en såkalt «stack», slik at «sjelen» lett kan overføres til en ny kropp, eller en «sleeve», så fort den gamle dør.

Klasseforskjellene blir enda mer synlige da de beste kroppene er forbeholdt de velstående, såkalte «meths». Akkurat som mosebøkenes Metusalem, som disse rikingene er oppkalt etter, kan de leve i hundrevis av år og dermed bli enda rikere.

Laurens Bancroft (Purefoy) er en meth og hans svevende herregård skraper mot ozonlaget, som en slags hedonistisk George Jetson. Bancroft har nylig blitt drept og det plager ham - så han vekker supersoldaten Kovacs fra en digital dvale for å løse dette mordmysteriet.

Det virker rimelig søkt, og pilotepisoden gjør ikke all verdens for å endre det inntrykket. Kjemien mellom svenske Joel Kinnaman og meksikanske Martha Higareda, som spiller betjent Ortega, begynner livløst - og det visuelle låner litt vel mye fra allerede godt etablert science fiction-dystopi. Det er litt «Dredd» (2012) og veldig mye «Blade Runner» her - neon-lyssatt cyberpunk der kvinner seksualiseres og regnet faller konstant.

Heldigvis vokser serien utover, nesten for hver episode. Jo mer man blir kjent med Kovacs fortid som opprørssoldat, og jo flere sjanser den ellers iskalde Kinnaman får til å vise sårbarhet og humor, jo mer oppslukt blir man. Da er det ikke lenger den kunstige intelligensen Poe (Conner) som er seriens mest menneskelige karakter.

«Altered Carbon» er basert på Richard K. Morgans bøker og har blitt en hypervoldelig framtidsnoir. I en verden der kropper bare er en bekledning er den selvsagt ikke blyg på nakenhet heller, men serien er på sitt beste når den utforsker konsekvensene av et liv blottet for det mange vil mene er det som gjør oss til mennesker: døden. Det kan virke litt moraliserende, som «Black Mirror» satt enda lenger fram i tid - men dette er heldigvis også skamløs sci-fi-action på høygir.

Både visuelt og tematisk er det flere dvelende øyeblikk som tar pusten fra deg, mens noen få hakkete actionsekvenser minner om gjengs amerikansk billigfjernsyn (dette blir også bedre utover sesongen!). Men den helhetlige estetikken er som en våt drøm for dem av oss som tilbrakte timer i strekk i cyberpunk-filmer og spill på nittitallet.

Litt snublende i starten, men et par episoder inn blir «Altered Carbon» ganske så «binge»-bar.